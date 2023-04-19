Vit: Хотите правду? Россию уничтожат, рано или поздно. Или будет ядерная война.. Увы но запад уничтожит православие, и победит сатанизм.
Виталий не всё так мрачно. Народ России велик и всегда встаёт на своё место в истории. Просто сейчас один из сумрачных периодов в её истории. А правительства приходят и уходят, а народ остаётся. Н. Нынешнее помутнение разума большинства россиян не внове, так не раз бывало в прошлом. Так же и с православием, его пытались уничтожить с времён крестоносцев и Салах ад Дина, сколько веков прошло, а православие живо. Хотя про Салах ад Дина я наверное всё таки зря, он был более терпим к разным религиям , нежели крестоносцы.
Я вот не пойму. Почему всё время приплетают Америку? Я бы с удовольствием съездил, как турист, посмотреть, не более. А тут всё Америка и коллективный Запад. Ладно российские пропагандисты им стыдно признать, что российская армия, такая могучая не может одолеть украинскую. Потом им категорически нельзя признавать, что против российской агрессии поднялся украинский народ, потому что, как все знают народ нельзя победить. Поэтому идут в ход, все эти рассказы про войну с коллективным Западом. И ещё вспомните , как Трамп,уговаривал, стращал, заставлял страны НАТО увеличить расходы на армию, а все отнекивались. Могла ли быть такая ситуация, если НАТО готовилась к войне с Россией? А теперь смех и грех, по всей Европе на могут насобирать танков, хотя бы такое же количество, какое было у Украины. Вторжение России в Украину, такой же форс мажор для Европы, в частности. как и для нас. глаза видели подготовку. но никто до конца не верил, что Путин решится вернуться на полстолетия назад. когда проблемы решались оружием.
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