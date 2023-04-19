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≡ Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46621
Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 19.04.23 - 13:34
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На совещании по вопросам социально-экономического развития страны Глава государства остановился на проблеме благоустройства городов. Данным вопросом должны заниматься акимы всех уровней, отметил Президент.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9358
Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 19.04.23 - 23:56
#30
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Цитата:
111:
Для справки, ПКСК не обязано давать отсчет жильцам.

Вообще то они должны отчитываться куда деньги потратили.
Вот тов.Skeptic говорит
Цитата:
Skeptic:
Кому это нужно, тот ходит на собрания, случает отчёты, избирает правление, председателя, ревизионную комиссию... Участвует в рассмотрении всех вопросов. В том числе - и тарифы

Цитата:
111:
Ты это где то сам лично видел?

Не не видел,в ЗТБ не было и нет ПКСК и всяких ОСИ,главное не покупать квартиру на первом и пятом этаже,а так если ,что то прям совсем критичное,типа нет воды или отопления,то деньги хоть и с трудом ,но можно собрать
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24902
Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 20.04.23 - 01:13
#31
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Цитата:
Добринцофф:
Вот тов.Skeptic говорит Цитата: Skeptic: Кому это нужно, тот ходит на собрания, случает отчёты, избирает правление, председателя, ревизионную комиссию... Участвует в рассмотрении всех вопросов. В том числе - и тарифы

Как, пруф вместо него скинешь, и пожалуйста покажешь, о каком ПКСК он говорит, чтобы не быть голословным, сколько домов там в штуках, как чистятся дворы, насаждения, подъезды, крыши все целы, подвалы блестят и тд..
Да, тогда я поверю, что ПКСК отсчитывается за каждую копейку.
Сколько стоит например крыша, подвал, замена стояков, ремонт подъезда.
Это все человек, который ходит на собрания должен знать.
Вот и посмотрим.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24902
Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 20.04.23 - 01:14
#32
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Цитата:
Добринцофф:
Не не видел,в ЗТБ не было и нет ПКСК и всяких

Ну о чем тогда ты можешь говорить?
Если не сталкивался лично?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7533
Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 20.04.23 - 02:25
#33
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Цитата:
111:
И что за дом?

----Марик , Баймагамбетова , 8 .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24902
Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 20.04.23 - 03:06
#34
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Цитата:
Гога:
Баймагамбетова , 8 .


Цитата:
Гога:
-У нас каждый год собрания проводились с отчетами . И отчетом ревкомиссии .


Хорошо, покажи хоть один отсчет с привязкой к именно квартире с 8го дома.
Ну чтоб я знал, что ты не врешь.
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