На улицу через бочку - Как застройщик моет колёса машинам по указанию акима Костаная

Отправлено: - 22:38

Бочка должна стоять хотя бы на выезде у ворот. Например в Алмате на любой стройке у ворот стоит рабочий со шлангом и моет колеса выезжающей машине. У ворот! А не в середине двора, чтобы потом собрать опять всю грязь и вывезти ее в город. Опять веет отмазкой, в надежде на то что скоро про это акимат забудет , а бочка пусть всегда стоит с водой на всякий случай.