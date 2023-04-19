Прогноз на 5 дней
ясно+4°C
  • 772 мм рт.ст.
  • 75% влажность
  • Ю-ЮВ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Когда начнется рекультивация карьеров АО «Алюминий Казахстана» в Аркалыке? Вопрос министру экологии задал житель города
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46621
Когда начнется рекультивация карьеров АО «Алюминий Казахстана» в Аркалыке? Вопрос министру экологии задал житель города
Отправлено: 19.04.23 - 18:56
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На официальном сайте Евразийской группы, куда входит и АО «Алюминий Казахстана», сообщается, что «компания проведет рекультивацию 180 га земель. Из них 75 га будет отрабатывать компания «ARQALYQREMSERVIС».
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6033
Re: Когда начнется рекультивация карьеров АО «Алюминий...
Отправлено: 19.04.23 - 18:56
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень давно ходили разговоры, мол японцы хотят вывести тамошние карьеры, но наши отказались им продавать, заподозрив что-то неладное
Профайл Посетить вебсайт
р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
250
Re: Когда начнется рекультивация карьеров АО «Алюминий...
Отправлено: 20.04.23 - 02:11
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Очень давно ходили разговоры, мол японцы хотят вывести тамошние карьеры,


....эти сказки ещё ходили с советских времён только про рудненские...
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 38, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 37
Зарегистрированные пользователи: юля елиссева

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS