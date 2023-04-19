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Когда начнется рекультивация карьеров АО «Алюминий Казахстана» в Аркалыке? Вопрос министру экологии задал житель города
Когда начнется рекультивация карьеров АО «Алюминий Казахстана» в Аркалыке? Вопрос министру экологии задал житель города
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