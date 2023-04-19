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Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
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Я робот(Пользователи)
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- 46621
Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 19.04.23 - 13:34
На совещании по вопросам социально-экономического развития страны Глава государства остановился на проблеме благоустройства городов. Данным вопросом должны заниматься акимы всех уровней, отметил Президент.
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Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 19.04.23 - 17:48
Цитата:
---Власть брала ??? Или все - таки ПКСК ?
111:
что деньги брала
что деньги брала
---Власть брала ??? Или все - таки ПКСК ?
Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 19.04.23 - 17:50
Цитата:
Видел видео с камер наблюдения,когда обворовали редакцию нашей газеты и что толку ,кого то нашли?
А тут какие то цветочки во дворе,да ты увидишь силуэт человека который по ним пройдёт и всё.
111:
У нас в данный момент нет такого, весь двор просматривается камерами, которые купили на свои деньги.
У нас в данный момент нет такого, весь двор просматривается камерами, которые купили на свои деньги.
Видел видео с камер наблюдения,когда обворовали редакцию нашей газеты и что толку ,кого то нашли?
А тут какие то цветочки во дворе,да ты увидишь силуэт человека который по ним пройдёт и всё.
Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 19.04.23 - 17:57
Цитата:
С какого перепуга она была частной?
Деньги то общие.
То есть если я частник, украду у тебя в магазине банку консервов, ты не обратишься к государству с заявлением, а будешь разборки наводить сам?
Потому что ты от государства никоим боком не зависишь и оно тебя не контролирует?
Добринцофф:
Ты же не в акимат деньги скидывал,а в частную шарагу под название ПКСК,почему
Ты же не в акимат деньги скидывал,а в частную шарагу под название ПКСК,почему
С какого перепуга она была частной?
Деньги то общие.
То есть если я частник, украду у тебя в магазине банку консервов, ты не обратишься к государству с заявлением, а будешь разборки наводить сам?
Потому что ты от государства никоим боком не зависишь и оно тебя не контролирует?
Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 19.04.23 - 17:58
Цитата:
Ты же про соседей говорил, не?
Добринцофф:
что толку ,кого то нашли?
что толку ,кого то нашли?
Ты же про соседей говорил, не?
Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 19.04.23 - 18:00
Цитата:
Да, и инструмент этой власти было ПКСК.
Где оно просто обязано было спрашивать за расходовпние средств.
Гога:
Власть брала ??? Или все - таки ПКСК ?
Власть брала ??? Или все - таки ПКСК ?
Да, и инструмент этой власти было ПКСК.
Где оно просто обязано было спрашивать за расходовпние средств.
Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 19.04.23 - 18:03
Цитата:
Для справки, ПКСК не обязано давать отсчет жильцам.
Ты это где то сам лично видел?
Потому мы подаем в суд на ПКСК и требуем отсчета за три года, последних, хотя бы..
Добринцофф:
Почему позволил председателю,который ничего не делал,работать и дальше
Почему позволил председателю,который ничего не делал,работать и дальше
Для справки, ПКСК не обязано давать отсчет жильцам.
Ты это где то сам лично видел?
Потому мы подаем в суд на ПКСК и требуем отсчета за три года, последних, хотя бы..
Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 19.04.23 - 18:04
Цитата:
Я про эффективность камер наблюдения.
111:
Ты же про соседей говорил, не?
Ты же про соседей говорил, не?
Я про эффективность камер наблюдения.
Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 19.04.23 - 18:05
Хотя и через суд не смогут обязать думаю
Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 19.04.23 - 18:10
Цитата:
Ну вот и что, теперь и свет не проводить дворовый, и камеры не ставить, и забор, которым отгородились выкинуть?
На 100 процентов, сам же понимаешь, абсолютно ничего не действует..
Да, и через забор пролезут, и камеру разобьют, все может быть.
Но большинство гопников отпугивает..
Добринцофф:
Я про эффективность камер наблюдения.
Я про эффективность камер наблюдения.
Ну вот и что, теперь и свет не проводить дворовый, и камеры не ставить, и забор, которым отгородились выкинуть?
На 100 процентов, сам же понимаешь, абсолютно ничего не действует..
Да, и через забор пролезут, и камеру разобьют, все может быть.
Но большинство гопников отпугивает..
Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 19.04.23 - 18:58
Цитата:
---У нас каждый год собрания проводились с отчетами . И отчетом ревкомиссии .
111:
ПКСК не обязано давать отсчет жильцам.
ПКСК не обязано давать отсчет жильцам.
---У нас каждый год собрания проводились с отчетами . И отчетом ревкомиссии .
Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 19.04.23 - 19:43
Цитата:
Начесать знаешь, можно сколько угодно.
Дома сегодня все с крышами, заменеными стояками, подвалы цветут и пахнут, а не воняют?
Гога:
У нас каждый год собрания проводились с отчетами . И отчетом ревкомиссии .
У нас каждый год собрания проводились с отчетами . И отчетом ревкомиссии .
Начесать знаешь, можно сколько угодно.
Дома сегодня все с крышами, заменеными стояками, подвалы цветут и пахнут, а не воняют?
(Полноправные пользователи)
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- 27.11.21
- Сообщений:
- 818
Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 19.04.23 - 21:11
Пока люди не поймут, что хоть ПКСК, хоть ОСИ, хоть ПТ - это всё ОНИ САМИ, не изменится абсолютно ничего.
Это в СССР за всё отвечали государственные домоуправления, потому что и сами дома, и квартиры в них были государственными.
Но люди до сих пор считают, что "мы ИМ платим, а ОНИ ничего не делают!"
Между тем, мы не ИМ платим, а складываемся в общую кассу, из которой деньги идут на нужды кооператива.
Кому это нужно, тот ходит на собрания, случает отчёты, избирает правление, председателя, ревизионную комиссию... Участвует в рассмотрении всех вопросов. В том числе - и тарифы.
[Исправлено: Skeptic, 19.04.2023 - 21:56]
Это в СССР за всё отвечали государственные домоуправления, потому что и сами дома, и квартиры в них были государственными.
Но люди до сих пор считают, что "мы ИМ платим, а ОНИ ничего не делают!"
Между тем, мы не ИМ платим, а складываемся в общую кассу, из которой деньги идут на нужды кооператива.
Кому это нужно, тот ходит на собрания, случает отчёты, избирает правление, председателя, ревизионную комиссию... Участвует в рассмотрении всех вопросов. В том числе - и тарифы.
[Исправлено: Skeptic, 19.04.2023 - 21:56]
Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 19.04.23 - 21:37
Цитата:
---Ну это больше по твоей части . У нас был в начале 2000х годов работающий лифт . И ПКСК состояло из одного дома . И был порядок всегда .
111:
Начесать знаешь,
Начесать знаешь,
---Ну это больше по твоей части . У нас был в начале 2000х годов работающий лифт . И ПКСК состояло из одного дома . И был порядок всегда .
A
(Полноправные пользователи)
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- 16.11.19
- Сообщений:
- 4180
Re: Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 19.04.23 - 22:28
Цитата:
И что им делать, живущим в скворечнике ??
Лично я вижу один выход: - пожил лет 10 в новом доме, потом переехал в другой новый дом, потом ещё переехал.
А, если серьёзно: - пока жильцы сами не научаться контролировать свои уплаченные деньги - ТОЛК не будет. Вот вы в частном доме знаете куда и зачем и сколько вы тратите денег на содержание своего дома. По дому делаете то что нужно и необходимо- ничего лишнего и сами у себя не воруете.
Добринцофф:
никому оно нафик не нужно что то делать.
никому оно нафик не нужно что то делать.
И что им делать, живущим в скворечнике ??
Лично я вижу один выход: - пожил лет 10 в новом доме, потом переехал в другой новый дом, потом ещё переехал.
А, если серьёзно: - пока жильцы сами не научаться контролировать свои уплаченные деньги - ТОЛК не будет. Вот вы в частном доме знаете куда и зачем и сколько вы тратите денег на содержание своего дома. По дому делаете то что нужно и необходимо- ничего лишнего и сами у себя не воруете.
Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 19.04.23 - 22:29
Цитата:
И что за дом?
У нас в ПКСК не знаю, домов 50, все развалены, крыши текут, подвалы бегут, подъезды жуть во многих домах.
Гога:
И ПКСК состояло из одного дома .
И ПКСК состояло из одного дома .
И что за дом?
У нас в ПКСК не знаю, домов 50, все развалены, крыши текут, подвалы бегут, подъезды жуть во многих домах.
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