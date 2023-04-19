Отправлено: - 17:50

111:

У нас в данный момент нет такого, весь двор просматривается камерами, которые купили на свои деньги.

Цитата:Видел видео с камер наблюдения,когда обворовали редакцию нашей газеты и что толку ,кого то нашли?А тут какие то цветочки во дворе,да ты увидишь силуэт человека который по ним пройдёт и всё.