Отправлено: - 21:48

сайлау курманов:

будто земли не хватает

Цитата:Цены сравните на идентичные новые квартиры построенные в центре и не в центре (бывают даже почти одинаковые варианты у одного и того же застройщика). Разница 30-50 тыс. тенге за м2 - многие хотят жить в центре, а не добираться до него полчаса из пригородов.