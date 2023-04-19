Прогноз на 5 дней
ясно+5°C
  • 773 мм рт.ст.
  • 52% влажность
  • ЮВ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «А город решил постоять в сторонке» - Спор дачников «Юбилейного» с акиматом Костаная рассмотрели в облсуде
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46621
«А город решил постоять в сторонке» - Спор дачников «Юбилейного» с акиматом Костаная рассмотрели в облсуде
Отправлено: 19.04.23 - 13:06
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
18 апреля коллегия областного суда по административным делам поставила точку в очередном этапе спора между дачниками ПК «Юбилейный» и властями города. Суд решил, что акимат должен отменить свое постановление об утверждении ПДП на застройку территории дач.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6032
Re: «А город решил постоять в сторонке» - Спор дачников...
Отправлено: 19.04.23 - 13:06
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто удивительно,будто земли не хватает или надо у моря насыпом отвоевывать? В чем дело? Чей-то интерес освоить миллионы вопреки интересам людей чревато самое малость социальным взрывом. Неужели другого выхода нет?
Профайл Посетить вебсайт
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1302
Re: «А город решил постоять в сторонке» - Спор дачников...
Отправлено: 19.04.23 - 21:48
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
будто земли не хватает


Цены сравните на идентичные новые квартиры построенные в центре и не в центре (бывают даже почти одинаковые варианты у одного и того же застройщика). Разница 30-50 тыс. тенге за м2 - многие хотят жить в центре, а не добираться до него полчаса из пригородов.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 57, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 57
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS