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≡ Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46621
Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 19.04.23 - 13:34
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На совещании по вопросам социально-экономического развития страны Глава государства остановился на проблеме благоустройства городов. Данным вопросом должны заниматься акимы всех уровней, отметил Президент.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7532
Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 19.04.23 - 17:48
#15
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Цитата:
111:
что деньги брала

---Власть брала ??? Или все - таки ПКСК ?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9357
Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 19.04.23 - 17:50
#16
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Цитата:
111:
У нас в данный момент нет такого, весь двор просматривается камерами, которые купили на свои деньги.

Видел видео с камер наблюдения,когда обворовали редакцию нашей газеты и что толку ,кого то нашли?
А тут какие то цветочки во дворе,да ты увидишь силуэт человека который по ним пройдёт и всё.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24898
Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 19.04.23 - 17:57
#17
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Цитата:
Добринцофф:
Ты же не в акимат деньги скидывал,а в частную шарагу под название ПКСК,почему

С какого перепуга она была частной?
Деньги то общие.
То есть если я частник, украду у тебя в магазине банку консервов, ты не обратишься к государству с заявлением, а будешь разборки наводить сам?
Потому что ты от государства никоим боком не зависишь и оно тебя не контролирует?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24898
Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 19.04.23 - 17:58
#18
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Цитата:
Добринцофф:
что толку ,кого то нашли?

Ты же про соседей говорил, не?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24898
Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 19.04.23 - 18:00
#19
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Цитата:
Гога:
Власть брала ??? Или все - таки ПКСК ?

Да, и инструмент этой власти было ПКСК.
Где оно просто обязано было спрашивать за расходовпние средств.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24898
Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 19.04.23 - 18:03
#20
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Цитата:
Добринцофф:
Почему позволил председателю,который ничего не делал,работать и дальше

Для справки, ПКСК не обязано давать отсчет жильцам.
Ты это где то сам лично видел?
Потому мы подаем в суд на ПКСК и требуем отсчета за три года, последних, хотя бы..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9357
Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 19.04.23 - 18:04
#21
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Цитата:
111:
Ты же про соседей говорил, не?

Я про эффективность камер наблюдения.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24898
Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 19.04.23 - 18:05
#22
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Хотя и через суд не смогут обязать думаю
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24898
Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 19.04.23 - 18:10
#23
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Цитата:
Добринцофф:
Я про эффективность камер наблюдения.

Ну вот и что, теперь и свет не проводить дворовый, и камеры не ставить, и забор, которым отгородились выкинуть?
На 100 процентов, сам же понимаешь, абсолютно ничего не действует..
Да, и через забор пролезут, и камеру разобьют, все может быть.
Но большинство гопников отпугивает..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7532
Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 19.04.23 - 18:58
#24
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Цитата:
111:
ПКСК не обязано давать отсчет жильцам.

---У нас каждый год собрания проводились с отчетами . И отчетом ревкомиссии .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24898
Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 19.04.23 - 19:43
#25
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Цитата:
Гога:
У нас каждый год собрания проводились с отчетами . И отчетом ревкомиссии .

Начесать знаешь, можно сколько угодно.
Дома сегодня все с крышами, заменеными стояками, подвалы цветут и пахнут, а не воняют?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
818
Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 19.04.23 - 21:11
#26
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Пока люди не поймут, что хоть ПКСК, хоть ОСИ, хоть ПТ - это всё ОНИ САМИ, не изменится абсолютно ничего.
Это в СССР за всё отвечали государственные домоуправления, потому что и сами дома, и квартиры в них были государственными.
Но люди до сих пор считают, что "мы ИМ платим, а ОНИ ничего не делают!"
Между тем, мы не ИМ платим, а складываемся в общую кассу, из которой деньги идут на нужды кооператива.
Кому это нужно, тот ходит на собрания, случает отчёты, избирает правление, председателя, ревизионную комиссию... Участвует в рассмотрении всех вопросов. В том числе - и тарифы.

[Исправлено: Skeptic, 19.04.2023 - 21:56]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7532
Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 19.04.23 - 21:37
#27
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Цитата:
111:
Начесать знаешь,

---Ну это больше по твоей части . У нас был в начале 2000х годов работающий лифт . И ПКСК состояло из одного дома . И был порядок всегда .
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4180
Re: Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 19.04.23 - 22:28
#28
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Цитата:
Добринцофф:
никому оно нафик не нужно что то делать.


И что им делать, живущим в скворечнике ??

Лично я вижу один выход: - пожил лет 10 в новом доме, потом переехал в другой новый дом, потом ещё переехал.
А, если серьёзно: - пока жильцы сами не научаться контролировать свои уплаченные деньги - ТОЛК не будет. Вот вы в частном доме знаете куда и зачем и сколько вы тратите денег на содержание своего дома. По дому делаете то что нужно и необходимо- ничего лишнего и сами у себя не воруете.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24898
Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 19.04.23 - 22:29
#29
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Цитата:
Гога:
И ПКСК состояло из одного дома .

И что за дом?
У нас в ПКСК не знаю, домов 50, все развалены, крыши текут, подвалы бегут, подъезды жуть во многих домах.
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