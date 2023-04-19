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≡ На улицу через бочку - Как застройщик моет колёса машинам по указанию акима Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46621
На улицу через бочку - Как застройщик моет колёса машинам по указанию акима Костаная
Отправлено: 19.04.23 - 16:21
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18 апреля корреспондент "НГ" поговорил с прорабом ТОО "БК-Строй" на стройплощадке в районе Жана кала, чтобы выяснить, насколько убедительным было обращение акима города.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24898
Re: На улицу через бочку - Как застройщик моет колёса машинам по...
Отправлено: 19.04.23 - 16:21
#1
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Ну хоть купаться летом где будет строителям..
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
247
Re: На улицу через бочку - Как застройщик моет колёса машинам по...
Отправлено: 19.04.23 - 21:34
#2
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......если платить будут могу даже принести свою фирменную тряпочку и ведёрко.
Профайл
7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
101
На улицу через бочку - Как застройщик моет колёса машинам по указанию акима Костаная
Отправлено: 19.04.23 - 22:38
#3
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Бочка должна стоять хотя бы на выезде у ворот. Например в Алмате на любой стройке у ворот стоит рабочий со шлангом и моет колеса выезжающей машине. У ворот! А не в середине двора, чтобы потом собрать опять всю грязь и вывезти ее в город. Опять веет отмазкой, в надежде на то что скоро про это акимат забудет , а бочка пусть всегда стоит с водой на всякий случай.
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