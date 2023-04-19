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≡ Закладки в парке, хранил на кухне - Крупную партию синтетических наркотиков нашли у рудничанина
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46621
Закладки в парке, хранил на кухне - Крупную партию синтетических наркотиков нашли у рудничанина
Отправлено: 19.04.23 - 20:34
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12 свертков наркотического средства обнаружили сотрудники управления полиции Рудного при проведении оперативно-розыскных мероприятий у 32-хлетнего горожанина.
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
155
Re: Закладки в парке, хранил на кухне - Крупную партию...
Отправлено: 19.04.23 - 20:34
#1
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"Общий вес найденной синтетики - около 30 грамм, что составляет"
так что составляет то? предложение не закончено
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1661
Re: Закладки в парке, хранил на кухне - Крупную партию...
Отправлено: 19.04.23 - 21:22
#2
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Цитата:
костанаец:
Предложение не закончено

Исправил. спасибо
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