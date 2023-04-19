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≡ Цвет, запах, вкус - Приведет ли масштабный ремонт фильтровальной станции к улучшению качества воды в Рудном?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46621
Цвет, запах, вкус - Приведет ли масштабный ремонт фильтровальной станции к улучшению качества воды в Рудном?
Отправлено: 19.04.23 - 18:41
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В этом году смонтировали и почти запустили установку первичного обеззараживания исходной воды. Из трех насосных станций реконструкцию прошла только одна. Летом в городе снова ждут обострения проблемы качества воды. Чего ждать рудничанам?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24898
Re: Цвет, запах, вкус - Приведет ли масштабный ремонт...
Отправлено: 19.04.23 - 18:41
#1
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Судя по картинкам, по тысячилетнему кафелю, по плесени, по стенам, наверно ничего ни к чему не приведет..
Станцию надо разбирать и строить новую..
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
818
Re: Цвет, запах, вкус - Приведет ли масштабный ремонт...
Отправлено: 19.04.23 - 20:54
#2
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"На хлореллу мы переходить не планируем, потому что потом придется бороться с ней."
Какая ахинея!
Воду с хлореллой пить можно.
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