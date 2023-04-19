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≡ Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46618
Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 19.04.23 - 13:34
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На совещании по вопросам социально-экономического развития страны Глава государства остановился на проблеме благоустройства городов. Данным вопросом должны заниматься акимы всех уровней, отметил Президент.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24894
Re: Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 19.04.23 - 13:34
#1
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Не то что он ошибся, а по полной обложался.
Ремонт старых советских домов, которые абсолютно не делали ПКСК, навесил на граждан своей страны..
Получали бы мы не 200 ойро, а 3000, другое бы дело, нет, надо все обгадить..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6029
Re: Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 19.04.23 - 14:11
#2
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Я тогда ещё в начале этой чехарды, которые устроили чиновники (которые напоминали красных командиров с наганом в руке) говорил, что модель КСК самая приемлемое на текущее время, чего надо было ломать если не можете строить.
Интересно, найдут за козла отпущения кого-нибудь
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24894
Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 19.04.23 - 14:25
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
что модель КСК самая приемлемое на текущее время, чего надо было ломать если не можете строить.

Вранье.
Они наоборот ушатали все жилые здания, из надо было уничтожать еще лет 30 назад.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
303
Re: Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 19.04.23 - 14:38
#4
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Цитата:
111:
Они наоборот ушатали все жилые здания, из надо было уничтожать еще лет 30 назад.

Абсолютно с вами согласен.... По сути сейчас ПКСК это отличный инструмент обогащения председателя ПКСК. Т.к. по факту сейчас ПКСК не имеет своей ремонтной группы (слесарей ЖЭКа по советскому). Есть 1 (ну максимум 3 чтобы посменно работать) дежурных слесаря которые перекрывают стояки по заявкам, и наемная бригада которая и устраняет аварии. В итоге стоимость работ этой бригады никто не контролирует и соотвественно она своя.... По отчетам будет все как положено, по факту - собрание в 50 чел на 20 многоквартирных домов будет помогать управленцу решать свои личные задачи (я не говорю за всех и не говорю про кого-то конкретно, но данная схема лежит на поверхности и мне кажется на вполне уже используется) Главное периодически делать вид что что-то делается....
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9357
Re: Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 19.04.23 - 17:02
#5
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Цитата:
111:
Не то что он ошибся, а по полной обложался. Ремонт старых советских домов, которые абсолютно не делали ПКСК, навесил на граждан своей страны..

По моему справедливо,ты живёшь в этом доме значит и ремонтируй его,разве не так?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12219
Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 19.04.23 - 17:07
#6
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Цитата:
Добринцофф:
Нет не так. Марикджан когда ты крышу летал, , он отруби таскал.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24894
Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 19.04.23 - 17:11
#7
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Цитата:
Добринцофф:
По моему справедливо,ты живёшь в этом доме значит и ремонтируй его,разве не так?

Разумеется.
Но ПКСК при этом не делало ничего, я вообще то про это.
Нет ни отсчетов, ни того, куда девали деньги со всех домов, и никакой отчетности никто их не заставил делать.
А потому дома да, пришли в упадок.
Хотя при правильном планировании могли бы быть сейчас как новенькие..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24894
Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 19.04.23 - 17:13
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И об этом власти наши все время знали, начиная с распада Союза.
И ничего, ни крена преступно не предпринимали.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9357
Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 19.04.23 - 17:16
#9
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Цитата:
111:
И об этом власти наши все время знали, начиная с распада Союза. И ничего, ни крена преступно не предпринимали.

Странно,живёшь в доме ты,а виновата как всегда власть?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9357
Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 19.04.23 - 17:19
#10
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Цитата:
111:
Но ПКСК при этом не делало ничего,

Разницы нет как оно будет назваться ПКСК,ОСИ,или ещё как то.
Многоэтажка-это скворечник ,общежитие и никому оно нафик не нужно что то делать.
Один будет цветочки сажать поливать,а другой по пьяне пройдёт по клумбе и затопчет,потому что не моё и пофигу.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24894
Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 19.04.23 - 17:35
#11
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Цитата:
Добринцофф:
Странно,живёшь в доме ты,а виновата как всегда власть?

Да, она виновата в том, что деньги брала, и не контролировала, наши деньги на обслуживание.
А то ты как думал?
Пусть тогда вернет с процентами..
Как сам то думаешь?
Должно государство отвечать за мои деньги, которые я ему отдал и все так де делали?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24894
Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 19.04.23 - 17:37
#12
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И главное все шито крыто сделали, аварийные дома на их совести!
А бабки то и немалые, скомуниздиди!
А сейчас, мол это вы сами ответственны..
Тупость!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24894
Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 19.04.23 - 17:38
#13
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Цитата:
Добринцофф:
Один будет цветочки сажать поливать,а другой по пьяне пройдёт по клумбе и затопчет,

У нас в данный момент нет такого, весь двор просматривается камерами, которые купили на свои деньги.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9357
Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ
Отправлено: 19.04.23 - 17:47
#14
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Цитата:
111:
Да, она виновата в том, что деньги брала, и не контролировала, наши деньги на обслуживание

Цитата:
111:
Должно государство отвечать за мои деньги, которые я ему отдал и все так де делали?

Ты же не в акимат деньги скидывал,а в частную шарагу под название ПКСК,почему не контролировал как расходуются деньги?
Почему позволил председателю,который ничего не делал,работать и дальше оббирать жильцов?
Ты просто молча отдавал деньги дяде,а теперь кричишь , что тебя обманули.
Профайл
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