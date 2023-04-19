Отправлено: - 14:38

111:

Они наоборот ушатали все жилые здания, из надо было уничтожать еще лет 30 назад.

Цитата:Абсолютно с вами согласен.... По сути сейчас ПКСК это отличный инструмент обогащения председателя ПКСК. Т.к. по факту сейчас ПКСК не имеет своей ремонтной группы (слесарей ЖЭКа по советскому). Есть 1 (ну максимум 3 чтобы посменно работать) дежурных слесаря которые перекрывают стояки по заявкам, и наемная бригада которая и устраняет аварии. В итоге стоимость работ этой бригады никто не контролирует и соотвественно она своя.... По отчетам будет все как положено, по факту - собрание в 50 чел на 20 многоквартирных домов будет помогать управленцу решать свои личные задачи (я не говорю за всех и не говорю про кого-то конкретно, но данная схема лежит на поверхности и мне кажется на вполне уже используется) Главное периодически делать вид что что-то делается....