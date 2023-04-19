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≡ Почему новые школьные автобусы простаивают, рассказали в управлении образования Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46612
Почему новые школьные автобусы простаивают, рассказали в управлении образования Костанайской области
Отправлено: 19.04.23 - 12:28
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Яркие желтые автобусы были замечены нашими читателями в нескольких селах региона. Но "на работу" эти машины так и не вышли, стоят во дворах учебных заведений, а детей к школам подвозят старые автобусы.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12203
Re: Почему новые школьные автобусы простаивают, рассказали в...
Отправлено: 19.04.23 - 12:28
#1
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Всё марикджан. Будем тут шокать вместе ключи на ремонте. Продали наших детей
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1179
Re: Почему новые школьные автобусы простаивают, рассказали в...
Отправлено: 19.04.23 - 12:49
#2
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Ух,как это по-нашему :lol: Всё через ....
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