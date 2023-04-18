Re: Реновация в Костанае продолжается. На месте ветхого жилья в...

Отправлено: - 10:32

Я же там постоянно езжу, не скажу про частные дома, но эти двухэтажные дома, это же убожество страшное. Я бы даже раздумывать не стал бы. Кто нибудь снёс бы мой дом 1965 года постройки и на этом месте дали бы потом взамен квартиру, согласен был бы даже года два по квартирам мыкаться. У меня кухня была 4,5 кв.м, пришлось студию делать, вход в ванную комнату через кухню был, пришлось совмещать ванную с туалетом, сейчас более или менее, но хотелось бы всё таки, чего то более комфортабельного. Да и дом маленький 24 квартиры, сами обслуживание никак не потянем, а государство самоустранилось, плюс трещина по стене уже была, замазали, но я думаю, что это звонок.