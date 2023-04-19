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≡ Наши города выглядят неважно. Акимы должны ходить пешком - Токаев
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46612
Наши города выглядят неважно. Акимы должны ходить пешком - Токаев
Отправлено: 19.04.23 - 11:55
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В ходе совещания, посвященного социально-экономическому развитию страны, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал обратить самое серьезное внимание на обустройство казахстанских городов и столицы.
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Мс18
* Мс18
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
98
Re: Наши города выглядят неважно. Акимы должны ходить пешком -...
Отправлено: 19.04.23 - 11:55
#1
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Опять болтовня. Только они пешком должны ходить. Других не касается
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
284
Re: Наши города выглядят неважно. Акимы должны ходить пешком -...
Отправлено: 19.04.23 - 11:57
#2
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Второй конверт открыт - вали всё на предшественника. Что ж, КЖКТ готовь три конверта.
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Мс18
* Мс18
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
98
Re: Наши города выглядят неважно. Акимы должны ходить пешком -...
Отправлено: 19.04.23 - 12:07
#3
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Прежние по заграничным пешком ходят давно уже
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1162
Re: Наши города выглядят неважно. Акимы должны ходить пешком -...
Отправлено: 19.04.23 - 12:09
#4
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Цитата:
Вот мы бываем за границей: есть города, особенно в Восточной Европе, на Балканах, при гораздо меньших бюджетах города выглядят очень прилично, чистые.

Источник:


Ну зачем брать пример с "гейропой" как говорят в ближнем зарубежье? Лучше брать пример с соседа (напишу с какого,сразу меня в банн) где с уходом трудовых мигрантов гастарбайтеров вообще не убирают ни улицы ни дворы.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12203
Наши города выглядят неважно. Акимы должны ходить пешком - Токаев
Отправлено: 19.04.23 - 12:46
#5
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Тоже не понял, зачем пластиком укрывают наши города? В Европе раз была. Видела же? Там по другому же.мажут штукатуркой . Потом красят. Стоят на века, у нас походу смысл бабосики срубить. ))
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