Отправлено: - 12:09





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=48659 Вот мы бываем за границей: есть города, особенно в Восточной Европе, на Балканах, при гораздо меньших бюджетах города выглядят очень прилично, чистые.Источник:

Цитата:Ну зачем брать пример с "гейропой" как говорят в ближнем зарубежье? Лучше брать пример с соседа (напишу с какого,сразу меня в банн) где с уходом трудовых мигрантов гастарбайтеров вообще не убирают ни улицы ни дворы.