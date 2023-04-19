Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Наши города выглядят неважно. Акимы должны ходить пешком - Токаев
Наши города выглядят неважно. Акимы должны ходить пешком - Токаев
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 70, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 67
|Зарегистрированные пользователи: Сабыр, Vit, yudjin
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать