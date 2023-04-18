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Реновация в Костанае продолжается. На месте ветхого жилья в районе Дома печати начнут возводить новую многоэтажку
Реновация в Костанае продолжается. На месте ветхого жилья в районе Дома печати начнут возводить новую многоэтажку
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46612
Реновация в Костанае продолжается. На месте ветхого жилья в районе Дома печати начнут возводить новую многоэтажку
Отправлено: 18.04.23 - 17:03
Проект нового микрорайона «Әлем» с многоэтажками и таунхаусами застройщик - ТОО «Инвест Кост» - презентовал вечером 17 апреля. Мнения местных жителей о будущем строительстве разделились.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 24846
Реновация в Костанае продолжается. На месте ветхого жилья в районе Дома печати начнут возводить новую многоэтажку
Отправлено: 18.04.23 - 17:03
Лильку сносят?
Вместе с гаражами?
[Исправлено: 111, 18.04.2023 - 17:04]
Вместе с гаражами?
[Исправлено: 111, 18.04.2023 - 17:04]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6027
Re: Реновация в Костанае продолжается. На месте ветхого жилья в...
Отправлено: 18.04.23 - 17:54
по мне я вообще никогда в жизни не пойду в скворечники. Люди имеют хоть небольшие огороды, сараи и гаражи, там газ,вода и свет, я никогда не пойду в эти скворечники ни за какие деньги
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 246
Re: Реновация в Костанае продолжается. На месте ветхого жилья в...
Отправлено: 18.04.23 - 23:52
-----нас шанхайских пока не трогают нам бы супермаркет да школу с дед садом.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4179
Re: Реновация в Костанае продолжается. На месте ветхого жилья в...
Отправлено: 19.04.23 - 08:42
Цитата://что школа ради школы...//
Какая разница где застройщику построить школу ??
Пусть городская власть, Жандубаев выделит ему зем.участок в другом районе где есть высокая потребность в школе.
Какие проблемы- это же ткущий вопрос и решаемый в рабочем порядке, зачем ступорить застройщика ??
Какая разница где застройщику построить школу ??
Пусть городская власть, Жандубаев выделит ему зем.участок в другом районе где есть высокая потребность в школе.
Какие проблемы- это же ткущий вопрос и решаемый в рабочем порядке, зачем ступорить застройщика ??
М
(Пользователи)
- Регистрация:
- 29.04.10
- Сообщений:
- 34
Re: Реновация в Костанае продолжается. На месте ветхого жилья в...
Отправлено: 19.04.23 - 09:44
Хороший район будет, красивый и с инфраструктурой. Акимат надеюсь будет держать на контроле строительство в этом районе.
Re: Реновация в Костанае продолжается. На месте ветхого жилья в...
Отправлено: 19.04.23 - 10:32
Я же там постоянно езжу, не скажу про частные дома, но эти двухэтажные дома, это же убожество страшное. Я бы даже раздумывать не стал бы. Кто нибудь снёс бы мой дом 1965 года постройки и на этом месте дали бы потом взамен квартиру, согласен был бы даже года два по квартирам мыкаться. У меня кухня была 4,5 кв.м, пришлось студию делать, вход в ванную комнату через кухню был, пришлось совмещать ванную с туалетом, сейчас более или менее, но хотелось бы всё таки, чего то более комфортабельного. Да и дом маленький 24 квартиры, сами обслуживание никак не потянем, а государство самоустранилось, плюс трещина по стене уже была, замазали, но я думаю, что это звонок.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 12203
Реновация в Костанае продолжается. На месте ветхого жилья в районе Дома печати начнут возводить новую многоэтажку
Отправлено: 19.04.23 - 10:43
Цитата:
saba:Виновата СССР? ) эти 65года дома будут стоять как пирамиды в Египте. Вечно!
Re: Реновация в Костанае продолжается. На месте ветхого жилья в...
Отправлено: 19.04.23 - 10:50
Цитата:
Да ну Виталий при чём СССР? никто ни в чём не виноват. В то время нужно было заселить людей в мало мальски благоустроенные условия, причём как можно больше людей, отсюда и маленькие кухоньки и прихожие и общая квадратура. А в то время людям из землянок переселиться сюда было верхом счастья. Но время то идёт, хочется уже чего то лучшего. Кстати , когда я покупал квартиру, за те же деньги мог бы купить шикарную квартиру на КСК. Но центр перевесил, не у меня конечно, мне по барабану, центр или другой район.
Vit:
Виновата СССР? )
Виновата СССР? )
Да ну Виталий при чём СССР? никто ни в чём не виноват. В то время нужно было заселить людей в мало мальски благоустроенные условия, причём как можно больше людей, отсюда и маленькие кухоньки и прихожие и общая квадратура. А в то время людям из землянок переселиться сюда было верхом счастья. Но время то идёт, хочется уже чего то лучшего. Кстати , когда я покупал квартиру, за те же деньги мог бы купить шикарную квартиру на КСК. Но центр перевесил, не у меня конечно, мне по барабану, центр или другой район.
Re: Реновация в Костанае продолжается. На месте ветхого жилья в...
Отправлено: 19.04.23 - 10:53
А вечные дома, это купеческие дома,из красного кирпича с уникальным раствором на яйце. А силикатный кирпич впитывает влагу и имеет свой срок годности.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1179
Re: Реновация в Костанае продолжается. На месте ветхого жилья в...
Отправлено: 19.04.23 - 12:24
Интересно,а на что они расчитывают? Квартиры стали дешеветь + скоро сдаются огромные ЖК у черта на куличках(разграбленный троллейбусный парк)+ на 2м. Кредитные программы прикрыли.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1179
Re: Реновация в Костанае продолжается. На месте ветхого жилья в...
Отправлено: 19.04.23 - 12:28
Цитата:
Ага,смотришь на эти красивые дома на конечной и тусующихся КСКовских маргиналов вокруг. Бр-р. Как там с ними жить?? Такую красоту надо было в нормальном р-не строить.
saba:
на КСК. Но центр перевесил
на КСК. Но центр перевесил
Ага,смотришь на эти красивые дома на конечной и тусующихся КСКовских маргиналов вокруг. Бр-р. Как там с ними жить?? Такую красоту надо было в нормальном р-не строить.
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