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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 339 из 339«1...337338339
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1871
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.04.23 - 21:51
#5071
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Прочитал статью в интернете, почему из СКО бегут люди. Не только за границу, но и в другие области и призадумался. А что это? Как не плод работы акима области и зачем его после такой "успешной" работы в СКО переместили к нам? Чтобы мы тоже побежали куда глаза глядят?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24846
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.04.23 - 21:57
#5072
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Цитата:
saba:
почему из СКО бегут люди.

Я бы тоже сбежал в Алматы, денег только нет..
Тут со временем на 20 лет вперед, просто опасно оставаться..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17591
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.04.23 - 22:23
#5073
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Цитата:
111:
просто опасно оставаться..

У тебя же молоток есть для самозащиты, и дети блиндаж выкопали, чего боишься? )) Наговорил лишнего? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24846
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.04.23 - 22:44
#5074
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Цитата:
maxsaf:
тебя же молоток есть

Сегодня это не актуально, нужна кувалда.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12197
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.04.23 - 20:16
#5075
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Цитата:
111:
Да, да Марикджан вот именно такими пасхальными яйцами новый Киев 8 лет дарила простых, свободных людей Донбаса.

[Исправлено: Vit, 18.04.2023 - 19:17]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1871
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.04.23 - 20:41
#5076
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Цитата:
Vit:
Да, да Марикджан вот именно такими пасхальными яйцами новый Киев 8 лет дарила простых, свободных людей Донбаса.

Мне просто интересно. почему никто не обращает внимания на цифры. Я вот писал по данным ЛДНР за весь 2021 год на Донбассе погибло 72 человека. Сколько погибло за 2022? Насколько адекватно всё это. И ещё когда Россия проводила схожую с украинским АТО в Чечне каковы средние показатели погибших за год? Правда кто то мне сказал, тут в форуме что параллели неуместны, в Чечне были террористы, а на Донбассе люди
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24846
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.04.23 - 20:44
#5077
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Цитата:
Vit:
Да, да Марикджан вот именно такими пасхальными яйцами новый Киев 8 лет дарила простых, свободных людей

Правильно, оккупанты напали в 2014м на Украину, что оставалось делать?
На твой дом нападут, ты будешь улыбаться?
Врага уничтожают, как могут..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1871
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.04.23 - 20:47
#5078
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Апрельские тезисы, почти как у Ленина. К вопросу о водительской солидарности на дорогах.
Сегодня в час пик водитель припаркованной машины пытался сдать назад и выехать из ряда . Поток был плотный, никто не пропускал, решился я. Остановился, оставил ему место, чтобы выехал. Секунды не прошло, как другой автомобиль занял пустое место и не пустил бедолагу. Наверное ещё посмеялся надо мной, что столько пустого места оставил.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12197
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.04.23 - 21:00
#5079
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Цитата:
saba:
О.. Я такое вижу каждый день. Лечить? Учить? Неее. Нервов не хватит. Раньше психовал, а щас я другой. В пробках я сама спокойствие.))Опаздывыааю? Пофиг. Тебе так же советую. Нервничать в пробках себе дороже . П.С нормальный поступок.!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4142
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.04.23 - 21:52
#5080
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Сегодня случайно встретил старшего товарища-наставника, ранее практически более 15 лет вместе работали. Дай Бог ему здоровья, в следующем году исполниться 70 лет.

Давно его не видел, поговорили о том о сём, в ходе беседы он заявляет, что скоро Америки не будет и через два года востановиться союз. В свою очередь спросил: Михалыч откуда такая информация? Говорит математик Сидик Афган вычислил, типа многие его прогнозы сбылись. Я ответил, что вообще не слышал за него. На что Михалыч высказал своё недовольство, мол как ты не знаешь и.т.д. В общем в конце беседы договорились, что через два года встретимся и точно узнаем сбудутся прогнозы или нет, в части касающейся восстановления союза.

Ранее отмечал, что не суеверный и не верю во всякого рода предсказаниям, гаданиям и.т.д. По прибытию, уже дома с помощью компьютера и поисковика посмотрел различную информацию за Сидика Афгана. Так, ниже по ссылке старший и младший Киркоровы Бедрос и Филипп сомневаются в точности его математических прогнозов. Также 16 февраля 2022 года на ток-шоу "Пусть говорят" Сидик Афган говорил, что войны до 2025 года не будет, однако, она началась через неделю.

Здесь:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12197
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.04.23 - 22:17
#5081
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Цитата:
Kairat stayer:
Хотите правду? Россию уничтожат, рано или поздно. Или будет ядерная война.. Увы но запад уничтожит православие, и победит сатанизм. Марикджан обрадуется, но радость будет не долгой. Будет поздно но всё поймут что были не правы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24846
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.04.23 - 00:54
#5082
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Цитата:
Vit:
Марикджан обрадуется, н

Я не против России..
Как ты не поймешь.
Я против фашиствующей диктатуры.
Диктатуры фашизма, диктатуры войны, диктатуры того, что те, то не с нами против нас и их надо пересажать и изгнать, и попросту вранья.
Где страдает прежде всего русский народ, россияне.
Но тебе по барабану, ты за диктатуру Подозреваемого..
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