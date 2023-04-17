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Сегодня случайно встретил старшего товарища-наставника, ранее практически более 15 лет вместе работали. Дай Бог ему здоровья, в следующем году исполниться 70 лет.Давно его не видел, поговорили о том о сём, в ходе беседы он заявляет, что скоро Америки не будет и через два года востановиться союз. В свою очередь спросил: Михалыч откуда такая информация? Говорит математик Сидик Афган вычислил, типа многие его прогнозы сбылись. Я ответил, что вообще не слышал за него. На что Михалыч высказал своё недовольство, мол как ты не знаешь и.т.д. В общем в конце беседы договорились, что через два года встретимся и точно узнаем сбудутся прогнозы или нет, в части касающейся восстановления союза.Ранее отмечал, что не суеверный и не верю во всякого рода предсказаниям, гаданиям и.т.д. По прибытию, уже дома с помощью компьютера и поисковика посмотрел различную информацию за Сидика Афгана. Так, ниже по ссылке старший и младший Киркоровы Бедрос и Филипп сомневаются в точности его математических прогнозов. Также 16 февраля 2022 года на ток-шоу "Пусть говорят" Сидик Афган говорил, что войны до 2025 года не будет, однако, она началась через неделю.Здесь: