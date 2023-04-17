Прочитал статью в интернете, почему из СКО бегут люди. Не только за границу, но и в другие области и призадумался. А что это? Как не плод работы акима области и зачем его после такой "успешной" работы в СКО переместили к нам? Чтобы мы тоже побежали куда глаза глядят?
Vit: Да, да Марикджан вот именно такими пасхальными яйцами новый Киев 8 лет дарила простых, свободных людей Донбаса.
Мне просто интересно. почему никто не обращает внимания на цифры. Я вот писал по данным ЛДНР за весь 2021 год на Донбассе погибло 72 человека. Сколько погибло за 2022? Насколько адекватно всё это. И ещё когда Россия проводила схожую с украинским АТО в Чечне каковы средние показатели погибших за год? Правда кто то мне сказал, тут в форуме что параллели неуместны, в Чечне были террористы, а на Донбассе люди
Апрельские тезисы, почти как у Ленина. К вопросу о водительской солидарности на дорогах. Сегодня в час пик водитель припаркованной машины пытался сдать назад и выехать из ряда . Поток был плотный, никто не пропускал, решился я. Остановился, оставил ему место, чтобы выехал. Секунды не прошло, как другой автомобиль занял пустое место и не пустил бедолагу. Наверное ещё посмеялся надо мной, что столько пустого места оставил.
О.. Я такое вижу каждый день. Лечить? Учить? Неее. Нервов не хватит. Раньше психовал, а щас я другой. В пробках я сама спокойствие.))Опаздывыааю? Пофиг. Тебе так же советую. Нервничать в пробках себе дороже . П.С нормальный поступок.!
Сегодня случайно встретил старшего товарища-наставника, ранее практически более 15 лет вместе работали. Дай Бог ему здоровья, в следующем году исполниться 70 лет.
Давно его не видел, поговорили о том о сём, в ходе беседы он заявляет, что скоро Америки не будет и через два года востановиться союз. В свою очередь спросил: Михалыч откуда такая информация? Говорит математик Сидик Афган вычислил, типа многие его прогнозы сбылись. Я ответил, что вообще не слышал за него. На что Михалыч высказал своё недовольство, мол как ты не знаешь и.т.д. В общем в конце беседы договорились, что через два года встретимся и точно узнаем сбудутся прогнозы или нет, в части касающейся восстановления союза.
Ранее отмечал, что не суеверный и не верю во всякого рода предсказаниям, гаданиям и.т.д. По прибытию, уже дома с помощью компьютера и поисковика посмотрел различную информацию за Сидика Афгана. Так, ниже по ссылке старший и младший Киркоровы Бедрос и Филипп сомневаются в точности его математических прогнозов. Также 16 февраля 2022 года на ток-шоу "Пусть говорят" Сидик Афган говорил, что войны до 2025 года не будет, однако, она началась через неделю.
Хотите правду? Россию уничтожат, рано или поздно. Или будет ядерная война.. Увы но запад уничтожит православие, и победит сатанизм. Марикджан обрадуется, но радость будет не долгой. Будет поздно но всё поймут что были не правы.
Я не против России.. Как ты не поймешь. Я против фашиствующей диктатуры. Диктатуры фашизма, диктатуры войны, диктатуры того, что те, то не с нами против нас и их надо пересажать и изгнать, и попросту вранья. Где страдает прежде всего русский народ, россияне. Но тебе по барабану, ты за диктатуру Подозреваемого..
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