Отправлено: - 21:04

drakon:

Оренбурге, вчера собаки, мальчика - разодрали...

[Исправлено: 111, 18.04.2023 - 21:05]

Цитата:В Рудном даже есть люди, у которых собаки спят в кровати или облизывают детей.Не поймут..Там сильно любят собак, как людей и если собака кого то разорвет, то человекус сам виноват..Спорил как то с ними в рудненской группе, собаки со вшами, с грязными лапами после мусорки, а они ее при тебе целуют.