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≡ Рудничан, избивавших собак, разыскивает полиция
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46610
Рудничан, избивавших собак, разыскивает полиция
Отправлено: 18.04.23 - 17:18
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Инцидент произошел вчера, 17 апреля, в 21:13. Жители дома на углу улиц Ленина и Качарской увидели, как мужчина и женщина бьют собак на пустыре возле деревьев. Происшествие очевидцы сняли на видео и вызвали полицию.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24844
Re: Рудничан, избивавших собак, разыскивает полиция
Отправлено: 18.04.23 - 17:18
#1
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Молодцы, не вышли сами, но донесли!
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1639
Re: Рудничан, избивавших собак, разыскивает полиция
Отправлено: 18.04.23 - 19:22
#2
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Страна живодеров. Гомо сапиенс, одним словом. Зверьки.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12194
Рудничан, избивавших собак, разыскивает полиция
Отправлено: 18.04.23 - 19:28
#3
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Цитата:
Змея Подколодная:
Собаки тоже часто ведут себя не по собачи) лают и кусают на ровном месте. Вместо того что б хвостом велять при виде незнакомого человека. Че незнакомый человек сделал собаки что она рычит?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25809
Re: Рудничан, избивавших собак, разыскивает полиция
Отправлено: 18.04.23 - 21:00
#4
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Цитата:
Vit:
человек сделал собаки что она рычит?

В Оренбурге, вчера собаки,
мальчика - разодрали... :-o 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24844
Рудничан, избивавших собак, разыскивает полиция
Отправлено: 18.04.23 - 21:04
#5
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Цитата:
drakon:
Оренбурге, вчера собаки, мальчика - разодрали...

В Рудном даже есть люди, у которых собаки спят в кровати или облизывают детей.
Не поймут..
Там сильно любят собак, как людей и если собака кого то разорвет, то человекус сам виноват..
Спорил как то с ними в рудненской группе, собаки со вшами, с грязными лапами после мусорки, а они ее при тебе целуют.

[Исправлено: 111, 18.04.2023 - 21:05]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24844
Рудничан, избивавших собак, разыскивает полиция
Отправлено: 18.04.23 - 21:08
#6
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У нас там племянница, как извращенка, тоже целовала прям огромных деревенских собак.
Она щенками их брала, потом те вырастали, кормить нечем, выкидывала огромных псов, и брала опять щенка..
Но любит животных, хотя и выкидывает.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12194
Рудничан, избивавших собак, разыскивает полиция
Отправлено: 18.04.23 - 21:14
#7
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Я люблю аквариумных рыбок. Было два аквариума. Один на 200 л. Другой советский круглый. На 20 л. Это тема. Не то что ваши собаки . Кстати нормальный крутой дворовый кот порвёт любого трусливого домашнего пса))
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