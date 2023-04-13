Когда все смотрят на руки фокусника, фокус происходит в другом месте

Отправлено: - 19:59

И на счёт что абайка говорит что местные там не хотят за лям жить среди степи и песков. Он просто не знает. Хотят и живут. Места красивейшие. Просто наши тур агенства не умеют рекламировать. Кто в курсе те туда гоняют на отдых.