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≡ Когда все смотрят на руки фокусника, фокус происходит в другом месте
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46610
Когда все смотрят на руки фокусника, фокус происходит в другом месте
Отправлено: 13.04.23 - 10:42
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Жанаозен, снова и опять, что-то не то и снова не так. Когда-то 12 лет назад я поверил, что простые работники, собрались и реально хотели что-то изменить в своей жизни.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12194
Когда все смотрят на руки фокусника, фокус происходит в другом месте
Отправлено: 18.04.23 - 19:59
#15
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И на счёт что абайка говорит что местные там не хотят за лям жить среди степи и песков. Он просто не знает. Хотят и живут. Места красивейшие. Просто наши тур агенства не умеют рекламировать. Кто в курсе те туда гоняют на отдых.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24844
Когда все смотрят на руки фокусника, фокус происходит в другом месте
Отправлено: 18.04.23 - 21:02
#16
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Цитата:
Vit:
работали по-другому.

Там никогда не работали, так себе.
С приходом шеврона, китайцев, начали хоть как то.
Видно ты там был, и не ходил никуда.
Там у нас дальние, не по наслышке знаю.
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