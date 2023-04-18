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≡ Лже-продавец правильного питания обманывал костанайцев
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46610
Лже-продавец правильного питания обманывал костанайцев
Отправлено: 18.04.23 - 17:21
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26-летний мужчина разместил в социальной сети Instagram страницу с доставкой правильного питания, но после получения предоплаты или полной оплаты не выходил на связь. В полицию пока обратились двое пострадавших.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24844
Re: Лже-продавец правильного питания обманывал костанайцев
Отправлено: 18.04.23 - 17:21
#1
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Правильное питание это млеко, рис, чечевица, гречка?
Да пошли бы в любой супермаркет и набрали бы сами..
Ох люди, уже от лени своей, не знают что делать.
И поделом..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6026
Re: Лже-продавец правильного питания обманывал костанайцев
Отправлено: 18.04.23 - 17:57
#2
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Этих жуликов надо наказывать по полной, иначе торговля по интернету по их вине сойдёт на нет.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9350
Re: Лже-продавец правильного питания обманывал костанайцев
Отправлено: 18.04.23 - 19:04
#3
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Цитата:
111:
Правильное питание это млеко, рис, чечевица, гречка? Да пошли бы в любой супермаркет и набрали бы сами..

Там вроде как ,три раза в день привозят блюда готовые,в принципе удобно.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9350
Re: Лже-продавец правильного питания обманывал костанайцев
Отправлено: 18.04.23 - 19:06
#4
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Цитата:
111:
Ох люди, уже от лени своей, не знают что делать. И поделом..

Это не лень,люди на работе целый день ,а кушать хочется,в ближайших столовках и кафе пища очень далеко от правильной,вот и приходится заказывать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24844
Лже-продавец правильного питания обманывал костанайцев
Отправлено: 18.04.23 - 19:37
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
вот и приходится заказывать.

Ну сколько там порция мант стоит, хотя это не совсем здоровая пища, тысячу тенге?
И вот надо так убиваться?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9350
Лже-продавец правильного питания обманывал костанайцев
Отправлено: 18.04.23 - 20:17
#6
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Цитата:
111:
Ну сколько там порция мант стоит, хотя это не совсем здоровая пища, тысячу тенге? И вот надо так убиваться?

Года три назад обед стоил 3000 примерно,но там не манты,гречка,рис курятина, рыбка
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12193
Лже-продавец правильного питания обманывал костанайцев
Отправлено: 18.04.23 - 20:23
#7
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Что такое здоровая пища? Еда в коробке продающая в инете. Тогда отпустите мошенника, пусть и дальше лохи покупают. Может когда нибудь до них дойдёт.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12193
Лже-продавец правильного питания обманывал костанайцев
Отправлено: 18.04.23 - 20:26
#8
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Кто по старше. Помните как мы были лохами?))Чумака в телеке? Кашпировского? Щас новые появились Чумаки)) современные интернетовские.

[Исправлено: Vit, 18.04.2023 - 19:26]
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