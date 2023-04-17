Отправлено: - 15:15

Victor Yang:

По количеству побед в Казахстане пока меньше, причем с начала карьеры до карьеры в Казахстане прошло также 5 лет, как и с начала карьеры в Казахстане до нынешнего времени.

Цитата:меньше победзато качество разноеиграя за россию побеждала на каких то казанских турнирахза казахстан на уимболдонепо рейтингу WTA это четко видно2016-616 место2017-425тут резко переходит в казахстан2018-1912019-372020-192021-142022-22и сейчас 2023-7 место в рейтинге по мируя не спорю она с таким же успехом может быть и в США переехала бы и оттуда места занималано выбрала казахстан почему-то а из россии где ее по всей видимости не тянули-уехаланаши олигархи и тренера разглядели звездочку с 425 места и влили в нее бабла и сил что теперь она на 7 местеплохо это для страны? да,нет-считаю прекрасноотличный пример для подражания детям а на мировой арене вполне себе престиж