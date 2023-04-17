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≡ Рыбакина досрочно вывела Казахстан на ЧМ по теннису
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46607
Рыбакина досрочно вывела Казахстан на ЧМ по теннису
Отправлено: 17.04.23 - 11:03
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Сборная Казахстана досрочно вышла в финальную часть чемпионата мира по теннису - Кубка Билли Джин Кинг. Это стало возможно благодаря победе Елены Рыбакиной над 19-й ракеткой мира Магдой Линетт.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13653
Рыбакина досрочно вывела Казахстан на ЧМ по теннису
Отправлено: 18.04.23 - 12:04
#15
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
девочка мосвичка и родилась в РФ и РК пальцем не не ударила в спортивной карьере Рыбкиной

сколько рыбакина в бытность гражданкой РФ уимбилдонов и всех остальных чемпионатов взяла? много в нее РФ вкладывалось? по результатам по всей видимости-ничего
а как в РК в 18 году переехала сразу начала подниматься
чья заслуга?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15670
Рыбакина досрочно вывела Казахстан на ЧМ по теннису
Отправлено: 18.04.23 - 12:52
#16
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Цитата:
abaika95:
сколько рыбакина в бытность гражданкой РФ уимбилдонов и всех остальных чемпионатов взяла?

Победы до 2018:
В феврале 2016 года она победила в Казани на кубке Ельцина, в марте — на турнире в Хорватии, в сентябре, в парном разряде — на открытом юниорском чемпионате Канады. В мае 2017 она выиграла турнир Torneo Bonfiqlo. В парном разряде она выиграла два турнира: в Стамбуле (апрель 2017) и Анталье (май 2017)[8].
Победы с 2018:
Елена Рыбакина принесла две победы стране на Кубке Билли Джин Кинг сыграв против Польши — 3-1, сначала она обыграла Веронику Фальковску (253-е место) — 6:3, 6:4, а затем одержала победу над Магдой Линетт (19-е место) — 6:4, 6:2. [11]
Победа на Уимблдоне 2023

По количеству побед в Казахстане пока меньше, причем с начала карьеры до карьеры в Казахстане прошло также 5 лет, как и с начала карьеры в Казахстане до нынешнего времени.
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13653
Рыбакина досрочно вывела Казахстан на ЧМ по теннису
Отправлено: 18.04.23 - 15:15
#17
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Цитата:
Victor Yang:
По количеству побед в Казахстане пока меньше, причем с начала карьеры до карьеры в Казахстане прошло также 5 лет, как и с начала карьеры в Казахстане до нынешнего времени.

меньше побед
зато качество разное
играя за россию побеждала на каких то казанских турнирах
за казахстан на уимболдоне
по рейтингу WTA это четко видно
2016-616 место
2017-425
тут резко переходит в казахстан
2018-191
2019-37
2020-19
2021-14
2022-22
и сейчас 2023-7 место в рейтинге по миру
я не спорю она с таким же успехом может быть и в США переехала бы и оттуда места занимала
но выбрала казахстан почему-то а из россии где ее по всей видимости не тянули-уехала
наши олигархи и тренера разглядели звездочку с 425 места и влили в нее бабла и сил что теперь она на 7 месте
плохо это для страны? да,нет-считаю прекрасно
отличный пример для подражания детям а на мировой арене вполне себе престиж
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