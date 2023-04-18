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Вот и сейчас, опять же по неподтвержденной информации, суета вокруг «омоложения» и «озеленения» соснами на шести улицах развернулась из-за ожидаемого визита президента России Владимира Путина. Планируется, что осенью он посетит форум межрегионального сотрудничества, который пройдет в Костанае. Видимо, гостя решили удивить соснами из Башкирии. На таком глобальном политическом фоне рекомендации алматинских ботаников пришлись не ко двору?



Цитата:по неподвержденной информации...путина по этой информации по городу собираються катать? и именно по этим улицам где деревья посадят чтоб ему из окна красивше было? а еще на абая завезут где новый аслфальт стелят чтобы путину понравилось с ветерком ехать?а что же застройку новых микрорайонов и высоток не приурочили к приезду путина?детские площадки ставят наверно тоже для него?вообще путин по неподвержденной инфе еще в декабре должен был приехать для этого в центре горку большую и построили, ведь всем известно как путин любит кататься но не поулчилось в тот раззанят был наверное