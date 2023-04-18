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≡ Пальмы для Токаева, сосны - для Путина? - Костанайские чиновники выбрали деревья, которые запретили сажать вдоль дорог алматинские ботаники
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46607
Пальмы для Токаева, сосны - для Путина? - Костанайские чиновники выбрали деревья, которые запретили сажать вдоль дорог алматинские ботаники
Отправлено: 18.04.23 - 13:29
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Уничтожение тенистой аллеи, расположенной напротив Казахского драмтеатра, корреспондент «НГ» заметила 17 апреля, около 12.00. Примерно к 17.00 аллею вырубили уже наполовину. Рабочие пояснили, что это только начало.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15670
Re: Пальмы для Токаева, сосны - для Путина? - Костанайские...
Отправлено: 18.04.23 - 13:29
#1
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Огромная проблема Казахстана в том что они не используют накопленный опыт. Каких-то 20 лет назад Кустанай был очень зеленым городом, а сейчас что? А что будет ещё через 20 лет?
В строительстве то же самое - подумаешь - какое-то "формальное" требование - никогда же не случалось ничего! Убираем! и ещё, и ещё. Пока трагедии не случится.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
524
Re: Пальмы для Токаева, сосны - для Путина? - Костанайские...
Отправлено: 18.04.23 - 14:23
#2
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Цитата:
Если сейчас не заняться спасением зеленых насаждений, то очень скоро мы придем к тому, что спасать будет нечего. 


А мы уже давно к этому пришли. Спасибо,отдел ЖКХ и администрация города, за наше безкислородное существование.

Красота то какая в городе - одни стволы.как на кладбище...
ни зелени, ни тени - ничего...зато бюджет освоен
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9098
Re: Пальмы для Токаева, сосны - для Путина? - Костанайские...
Отправлено: 18.04.23 - 15:16
#3
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Я не знаю, может у каждого акима какой-то пунктик в должностных обязанностях, какая-то задача со звездочкой, касаемо зеленых насаждений города...
Один был, святой, кустарник одной рукой извел в сквере с аргументом шобы не ссали за кустами... Но хоть другой рукой сажал саженцы в других местах... парк Победы, Воинов-интернационалистов...
Пришел ученый с дендрофобией высоких деревьев... начал оболванивать деревья, людей и бюджет... При этом посадили хрен да маленько по Абая и Тарана... несравнимо с тем, что загубил.
Новый пришел... и опять за деревья взялся...изводят под чистую с многообещающими заявлениями о сотнях и тысячах... сосен и кизильника. Почему такой узкий ассортимент? Вроде были специалисты, они не могли всего пару видов рекомендовать.
Буду рад, если большая часть примется... но очень сомневаюсь.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13653
Re: Пальмы для Токаева, сосны - для Путина? - Костанайские...
Отправлено: 18.04.23 - 15:23
#4
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Цитата:
Вот и сейчас, опять же по неподтвержденной информации, суета вокруг «омоложения» и «озеленения» соснами на шести улицах развернулась из-за ожидаемого визита президента России Владимира Путина. Планируется, что осенью он посетит форум межрегионального сотрудничества, который пройдет в Костанае. Видимо, гостя решили удивить соснами из Башкирии. На таком глобальном политическом фоне рекомендации алматинских ботаников пришлись не ко двору?


по неподвержденной информации...
путина по этой информации по городу собираються катать? и именно по этим улицам где деревья посадят чтоб ему из окна красивше было? а еще на абая завезут где новый аслфальт стелят чтобы путину понравилось с ветерком ехать?
а что же застройку новых микрорайонов и высоток не приурочили к приезду путина?
детские площадки ставят наверно тоже для него?
вообще путин по неподвержденной инфе еще в декабре должен был приехать для этого в центре горку большую и построили, ведь всем известно как путин любит кататься но не поулчилось в тот раз
занят был наверное
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