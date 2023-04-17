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≡ Руководитель структуры комитета госматрезерва МЧС осужден за взятку в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46607
Руководитель структуры комитета госматрезерва МЧС осужден за взятку в Костанайской области
Отправлено: 17.04.23 - 21:52
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Отмечается, что фигурант уголовного дела применял повышенные меры конспирации при получении незаконного денежного вознаграждения, которое передавалось через посредника.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24831
Re: Руководитель структуры комитета госматрезерва МЧС осужден за...
Отправлено: 17.04.23 - 21:52
#1
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ЧСники тоже сильная структура, если крышует, то так жестко, что ни один предлагающий помощь в крышевании даже от полиции не сунется..
Тут мы видим, что кто то из конкурирующей группировки внутри этой структуры устранил конкурента..
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
624
Re: Руководитель структуры комитета госматрезерва МЧС осужден за...
Отправлено: 18.04.23 - 12:44
#2
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а че срок не дали? даже условно не накапало?
как оказалось, круто брать, если спалят - отдать и по новой.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15670
Руководитель структуры комитета госматрезерва МЧС осужден за взятку в Костанайской области
Отправлено: 18.04.23 - 12:59
#3
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Цитата:
директор пляжа:
как оказалось, круто брать, если спалят - отдать и по новой.

Цитата:
с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Источник:

Судя по штрафу - взятка была в районе 500 тысяч.
Цитата:
директор пляжа: а че срок не дали?

А смысл тратить на него деньги? 10-20-30-кратный штраф гораздо эффективней.

[Исправлено: Victor Yang, 18.04.2023 - 13:01]
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