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Когда все смотрят на руки фокусника, фокус происходит в другом месте
Когда все смотрят на руки фокусника, фокус происходит в другом месте
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46607
Когда все смотрят на руки фокусника, фокус происходит в другом месте
Отправлено: 13.04.23 - 10:42
Жанаозен, снова и опять, что-то не то и снова не так. Когда-то 12 лет назад я поверил, что простые работники, собрались и реально хотели что-то изменить в своей жизни.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3097
Когда все смотрят на руки фокусника, фокус происходит в другом месте
Отправлено: 13.04.23 - 10:42
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6024
Re: Когда все смотрят на руки фокусника, фокус происходит в...
Отправлено: 13.04.23 - 14:23
Никто никого не раскачивает. Там действительно всё очень плохо, поэтому народ сильно не довольны.
Как-то была идея в каждом городе сделать площадку для недовольных. Последние могут рвать на себе рубаху, с тем чтобы власть их слушала и принимала соответственно меры. Могли бы депутаты подсуетиться, послушать народ
Как-то была идея в каждом городе сделать площадку для недовольных. Последние могут рвать на себе рубаху, с тем чтобы власть их слушала и принимала соответственно меры. Могли бы депутаты подсуетиться, послушать народ
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 24831
Re: Когда все смотрят на руки фокусника, фокус происходит в...
Отправлено: 13.04.23 - 14:36
Цитата:
Ну ты например, если власть что то не делает, просто напишешь комментарий в Нашу Газету.
Они привыкли действовать и надеяться только на себя, а не на комментарии в газете, для самих себя..
Складывается впечатление, что пока мы смотрим на Шоу-Жанаозен 3-я серия, всё интересное происходит в другом месте?
Ну ты например, если власть что то не делает, просто напишешь комментарий в Нашу Газету.
Они привыкли действовать и надеяться только на себя, а не на комментарии в газете, для самих себя..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 12184
Re: Когда все смотрят на руки фокусника, фокус происходит в...
Отправлено: 14.04.23 - 09:36
Цитата:
Завязывай. Плохо работникам Нефтегаза? Да полстраны мечтают о таких зп как там.
Цитата:
Вот Марик пока ты боишься придуманых сепаратистов и ждунов. Страну развалят совсем другие люди, под видом борьбы за цены, придут вот в этот момент шарлатаны
сайлау курманов:
Завязывай. Плохо работникам Нефтегаза? Да полстраны мечтают о таких зп как там.
Цитата:
111:
Вот Марик пока ты боишься придуманых сепаратистов и ждунов. Страну развалят совсем другие люди, под видом борьбы за цены, придут вот в этот момент шарлатаны
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 24831
Когда все смотрят на руки фокусника, фокус происходит в другом месте
Отправлено: 14.04.23 - 09:53
Цитата:
Не забываем, Украину развалили сепаратисты и ждуны.
Те, кто борется за свои права, не разваливают страны..
В той же Ойропе, давно были бы тысячи княжеств, если б разваливали все из за зарплаты, пенсии, мусора и тд..
Vit:
Вот Марик пока ты боишься придуманых сепаратистов и ждунов. Страну
Вот Марик пока ты боишься придуманых сепаратистов и ждунов. Страну
Не забываем, Украину развалили сепаратисты и ждуны.
Те, кто борется за свои права, не разваливают страны..
В той же Ойропе, давно были бы тысячи княжеств, если б разваливали все из за зарплаты, пенсии, мусора и тд..
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 244
Re: Когда все смотрят на руки фокусника, фокус происходит в...
Отправлено: 17.04.23 - 18:18
.....одна польская транспортная компания набрала водителей из бывших стран союза.Люди работали три месяца начальника платил исправно а затем стала не платить,они собрались 60 машин в Франкфурте на майне и забоставали чтоб начальника выплатила деньга.А начальника приехала на военной польской машине что запрещено немецким законом передвигатся на таком транспорте.И вместе с начальника приехали мордовороты и стали угрожать водителям,чтобы они поехали выгрузились и поехали в польшу и там выплатят деньга.Тут приехали телевизионщики и полицаи,немецкий профсоюз и дали пинка в одно место ентому начальника.во сляжу чем кончится ента история.Один грузин говорит взялся дом построить приехал деньга заработать,а теперече жену и детей кормить не чем.Марикджан нас ждут в ойеропе с распростёртыми обьятиями.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13653
Когда все смотрят на руки фокусника, фокус происходит в другом месте
Отправлено: 18.04.23 - 12:08
Цитата:
мечтают о их зарплате при этом жить где нибудь на бали в пересменках)
но что то никто не мечтает жить в жанаозене всю жизнь без воды и земли в пустыне, при этом работать в чудовищной жаре обычным рабочим при зарплате в 600 тыс когда как цены в магазинах в 2-3 раза даже выше столичных
Vit:
Плохо работникам Нефтегаза? Да полстраны мечтают о таких зп как там.
Плохо работникам Нефтегаза? Да полстраны мечтают о таких зп как там.
мечтают о их зарплате при этом жить где нибудь на бали в пересменках)
но что то никто не мечтает жить в жанаозене всю жизнь без воды и земли в пустыне, при этом работать в чудовищной жаре обычным рабочим при зарплате в 600 тыс когда как цены в магазинах в 2-3 раза даже выше столичных
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