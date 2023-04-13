Отправлено: - 14:36

Складывается впечатление, что пока мы смотрим на Шоу-Жанаозен 3-я серия, всё интересное происходит в другом месте?

Цитата:Ну ты например, если власть что то не делает, просто напишешь комментарий в Нашу Газету.Они привыкли действовать и надеяться только на себя, а не на комментарии в газете, для самих себя..