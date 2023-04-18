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≡ Впервые бюджет Костаная выделил деньги для КТЭК на теплоизоляцию «голых труб»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46607
Впервые бюджет Костаная выделил деньги для КТЭК на теплоизоляцию «голых труб»
Отправлено: 18.04.23 - 10:20
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Об этом 17 апреля говорилось на аппаратном совещании в акимате областного центра. Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ отметил, что такое финансирование будет предусматриваться каждый год.
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Х
§ Хозяин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.03.16
Сообщений:
121
Re: Впервые бюджет Костаная выделил деньги для КТЭК на...
Отправлено: 18.04.23 - 10:20
#1
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Следующим шагом ожидается выделение 350 млн тенге "на проведение государственной информационной политики" газетам "Наш Костанай" и "Костанайские новости", чтобы они рассказывали населению (насильно подписанному на эти газеты) как замечательно и эффективно КТЭК по мудрым руководством акима изолирует голые трубы :lol: :lol: :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13653
Re: Впервые бюджет Костаная выделил деньги для КТЭК на...
Отправлено: 18.04.23 - 11:56
#2
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Цитата:
Хозяин:
Следующим шагом ожидается выделение 350 млн тенге

за этим шагом последует выделение средств "Нашей газете" от USAID (федеральным агентством США по международному развитию курируемое гос секретарем США и Центральным развед управлением) по проведению идеологической политики "демократизации" общественного мнения РК с нарративом как же плохо и не эффективно КТЭК и акимат изолирует голые трубы в Костанае)))
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