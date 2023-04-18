Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Впервые бюджет Костаная выделил деньги для КТЭК на теплоизоляцию «голых труб»
Впервые бюджет Костаная выделил деньги для КТЭК на теплоизоляцию «голых труб»
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 57, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 57
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать