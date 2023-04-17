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≡ 15-летнего подростка ищут в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46605
15-летнего подростка ищут в Костанайской области
Отправлено: 17.04.23 - 22:04
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"В настоящее время сотрудники полиции проводят розыскные мероприятия в областном центре и районах. Ориентированы все наряды полиции, к поискам подключены волонтеры, - говорится в сообщении
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24831
Re: 15-летнего подростка ищут в Костанайской области
Отправлено: 17.04.23 - 22:04
#1
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Эх, кто из нас не сбегал..
Я так лет с 9ти..
Да, это был некий протест против чего то...
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