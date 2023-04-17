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≡ Был временный, стал постоянный - Назначен аким Рудного
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46605
Был временный, стал постоянный - Назначен аким Рудного
Отправлено: 17.04.23 - 22:00
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На должность акима Виктора Ионенко назначил аким Костанайской области Кумар Аксакалов по согласованию с депутатами маслихата Рудного. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщила пресс-служба акима области.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24831
Re: Был временный, стал постоянный - Назначен аким Рудного
Отправлено: 17.04.23 - 22:00
#1
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Цитата:
акимом Мендыкаринского, Карасуского районов


Ну исходя из того, что там к лучшему ничего не изменилось, ясно, что будет с Рудным.
Не изменится так же ничего..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17591
Re: Был временный, стал постоянный - Назначен аким Рудного
Отправлено: 17.04.23 - 22:21
#2
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Цитата:
111:
Не изменится так же ничего..

Включая названия улиц ;-) :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24831
Был временный, стал постоянный - Назначен аким Рудного
Отправлено: 17.04.23 - 22:45
#3
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Цитата:
maxsaf:
Включая названия улиц

Как раз таки это первое, что меняется..
Как ни странно..
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