Re: Руководитель структуры комитета госматрезерва МЧС осужден за...

Отправлено: - 21:52

ЧСники тоже сильная структура, если крышует, то так жестко, что ни один предлагающий помощь в крышевании даже от полиции не сунется..

Тут мы видим, что кто то из конкурирующей группировки внутри этой структуры устранил конкурента..