Re: «Ждем перерасчет на остаток работ» - Когда продолжат ремонт...

Отправлено: - 19:59

Как всегда, зимы не хватило чтобы пересчитать, пол лета еще уйдет. И для чего в газете приводить интервью 2021 года? Уже все и так понятно.