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«Ждем перерасчет на остаток работ» - Когда продолжат ремонт трассы от Рудного до Аятского моста?
«Ждем перерасчет на остаток работ» - Когда продолжат ремонт трассы от Рудного до Аятского моста?
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