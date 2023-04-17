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≡ «Ждем перерасчет на остаток работ» - Когда продолжат ремонт трассы от Рудного до Аятского моста?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46602
«Ждем перерасчет на остаток работ» - Когда продолжат ремонт трассы от Рудного до Аятского моста?
Отправлено: 17.04.23 - 19:59
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- Стоимость работ сильно увеличилась, - пояснил «НГ» начальник отдела КОФ АО «КазАвтоЖол» Алмаз Молдатаев. - Общая стоимость реконструкции участка - 21 млрд тенге. Из этих средств осталось 6 млрд тенге, чего недостаточно для окончания работ.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1057
Re: «Ждем перерасчет на остаток работ» - Когда продолжат ремонт...
Отправлено: 17.04.23 - 19:59
#1
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Как всегда, зимы не хватило чтобы пересчитать, пол лета еще уйдет. И для чего в газете приводить интервью 2021 года? Уже все и так понятно.
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