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Сабыр:

Как всё фальшиво стало в этом мире.. Вроде бы и наша,а знаем почему вдруг она стала "нашей" эта коренная москвичка. Фальш,кругом фальш.. И радостно и грустно.

Цитата:...у нас всё фальшь!!!!природные ресурсы наши но они не наши.Вместе с тем Алибаев обратил внимание на тот факт, что на всех подписанных Казахстаном в 90-е годы соглашениях о разделе продукции до сих пор стоит гриф "секретно". "К сожалению, никто из нас не видел все эти нефтяные контракты и СРП. Все они находятся за семью печатями. И на неоднократные просьбы, как гражданского общества, так и политиков и экспертов, показать их, власти отвечали категорическим отказом", - заметил экономист. Эта секретность, считает Айдар Алибаев, неоднократно позволяла работающим на территории Казахстана транснациональным корпорациям в рамках заключенных кабальных СРП значительно завышать стоимость своих затрат. "Если посмотреть на опыт Дубая, Кувейта или Саудовской Аравии, то там такие соглашения, в принципе, невозможны. У нас же это оказалось реальностью из-за тотальной коррумпированности режима Назарбаева, чиновники которого закрывали глаза и на огромные зарплаты иностранных работников, и на втридорога купленное оборудование", - заметил заместитель председателя ОСДП.