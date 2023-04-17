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Рыбакина досрочно вывела Казахстан на ЧМ по теннису
Рыбакина досрочно вывела Казахстан на ЧМ по теннису
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46602
Рыбакина досрочно вывела Казахстан на ЧМ по теннису
Отправлено: 17.04.23 - 11:03
Сборная Казахстана досрочно вышла в финальную часть чемпионата мира по теннису - Кубка Билли Джин Кинг. Это стало возможно благодаря победе Елены Рыбакиной над 19-й ракеткой мира Магдой Линетт.
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С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1176
Re: Рыбакина досрочно вывела Казахстан на ЧМ по теннису
Отправлено: 17.04.23 - 11:03
Как всё фальшиво стало в этом мире.. Вроде бы и наша,а знаем почему вдруг она стала "нашей" эта коренная москвичка. Фальш,кругом фальш.. И радостно и грустно.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4172
Re: Рыбакина досрочно вывела Казахстан на ЧМ по теннису
Отправлено: 17.04.23 - 11:42
Цитата:
Если бы только с Рыбакиной это. Кстати, ведёт себя она просто великолепно - все от неё в восторге.
Автомобили которые мы тут собираем - вроде как бы наши, но в то же время НЕ НАШИ, а китайские, корейские, российские.
Комбайны - которые мы то же якобы собираем, как бы наши, но они же БЕЛОРУССКИЕ.
Тракторы - которые тоже как бы нашей сборки, но они же тоже или белорусские или российские.
Единственное что НАШЕ - это воздух которые мы закачиваем и в шины и при этом надуваем этим же воздухом свои щёки - мол мы авто-сельхоз промышленная держава.
Да, и этикетка, на которой написано "Маде ин Казахстан", тоже вроде наша.
Сабыр:
Фальш,кругом фальш
Фальш,кругом фальш
Если бы только с Рыбакиной это. Кстати, ведёт себя она просто великолепно - все от неё в восторге.
Автомобили которые мы тут собираем - вроде как бы наши, но в то же время НЕ НАШИ, а китайские, корейские, российские.
Комбайны - которые мы то же якобы собираем, как бы наши, но они же БЕЛОРУССКИЕ.
Тракторы - которые тоже как бы нашей сборки, но они же тоже или белорусские или российские.
Единственное что НАШЕ - это воздух которые мы закачиваем и в шины и при этом надуваем этим же воздухом свои щёки - мол мы авто-сельхоз промышленная держава.
Да, и этикетка, на которой написано "Маде ин Казахстан", тоже вроде наша.
Рыбакина досрочно вывела Казахстан на ЧМ по теннису
Отправлено: 17.04.23 - 11:43
А почему стала нашей? Почему фальш? Она перешла в возрасте 18 лет под флаг Казахстана, уже 5 лет выступает достойно под ним. Поддержала деньгами казахстанских маленьких девочек и мальчиков. Когда даёт интервью у неё всегда Казахстан на позитиве. Посмотрите последнее видео, где она подозвала казахского мальчика и держа его за руку вместе ждала выхода на корт. Уж я не знаю, почему всегда надо искать негатив. Разве не убеждают примеры Шведовой, Хрусталёвой, которые после окончания карьеры остались в Казахстане и строят уже послеспортивную жизнь здесь у нас. Уж во всяком случае лучше , чем воспитанник темиртаусского хоккея А.Сагадеев, который выступал за сборную Казахстана. а когда нашли у него ещё и российский паспорт, отказался от нашего паспорта и выступлений за сборную
Рыбакина досрочно вывела Казахстан на ЧМ по теннису
Отправлено: 17.04.23 - 11:46
Кстати таких благодарных девушек и среди коренных казахстанок ещё поискать. Когда передавала деньги для наших юноров сказала:Когда то меня поддержали. теперь моя очередь поддерживать молодых"
Re: Рыбакина досрочно вывела Казахстан на ЧМ по теннису
Отправлено: 17.04.23 - 15:51
Цитата:
...у нас всё фальшь!!!!природные ресурсы наши но они не наши.Вместе с тем Алибаев обратил внимание на тот факт, что на всех подписанных Казахстаном в 90-е годы соглашениях о разделе продукции до сих пор стоит гриф "секретно". "К сожалению, никто из нас не видел все эти нефтяные контракты и СРП. Все они находятся за семью печатями. И на неоднократные просьбы, как гражданского общества, так и политиков и экспертов, показать их, власти отвечали категорическим отказом", - заметил экономист. Эта секретность, считает Айдар Алибаев, неоднократно позволяла работающим на территории Казахстана транснациональным корпорациям в рамках заключенных кабальных СРП значительно завышать стоимость своих затрат. "Если посмотреть на опыт Дубая, Кувейта или Саудовской Аравии, то там такие соглашения, в принципе, невозможны. У нас же это оказалось реальностью из-за тотальной коррумпированности режима Назарбаева, чиновники которого закрывали глаза и на огромные зарплаты иностранных работников, и на втридорога купленное оборудование", - заметил заместитель председателя ОСДП.
Сабыр:
Как всё фальшиво стало в этом мире.. Вроде бы и наша,а знаем почему вдруг она стала "нашей" эта коренная москвичка. Фальш,кругом фальш.. И радостно и грустно.
Как всё фальшиво стало в этом мире.. Вроде бы и наша,а знаем почему вдруг она стала "нашей" эта коренная москвичка. Фальш,кругом фальш.. И радостно и грустно.
...у нас всё фальшь!!!!природные ресурсы наши но они не наши.Вместе с тем Алибаев обратил внимание на тот факт, что на всех подписанных Казахстаном в 90-е годы соглашениях о разделе продукции до сих пор стоит гриф "секретно". "К сожалению, никто из нас не видел все эти нефтяные контракты и СРП. Все они находятся за семью печатями. И на неоднократные просьбы, как гражданского общества, так и политиков и экспертов, показать их, власти отвечали категорическим отказом", - заметил экономист. Эта секретность, считает Айдар Алибаев, неоднократно позволяла работающим на территории Казахстана транснациональным корпорациям в рамках заключенных кабальных СРП значительно завышать стоимость своих затрат. "Если посмотреть на опыт Дубая, Кувейта или Саудовской Аравии, то там такие соглашения, в принципе, невозможны. У нас же это оказалось реальностью из-за тотальной коррумпированности режима Назарбаева, чиновники которого закрывали глаза и на огромные зарплаты иностранных работников, и на втридорога купленное оборудование", - заметил заместитель председателя ОСДП.
Re: Рыбакина досрочно вывела Казахстан на ЧМ по теннису
Отправлено: 17.04.23 - 17:55
......девочка мосвичка и родилась в РФ и РК пальцем не не ударила в спортивной карьере Рыбкиной.Нам самим похвастаться не чем какое производство или завод мы построили от начального и заключительного цикла.Комбаины Беларусь,авто Китай или Россия природные ресурсы выкачивают запад за копейки и.т.д.т.п.В Рудном несчастный цементный зовод поставили и то запустить ни как не могут.В Коркино как работал так и посей день работает.
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(Полноправные пользователи)
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- 17.01.12
- Сообщений:
- 24824
Рыбакина досрочно вывела Казахстан на ЧМ по теннису
Отправлено: 17.04.23 - 18:19
Цитата:
В чем проблемы?
Может сам пойдешь в теннис, или сам сделаешь какое либо производство?
Почему бы и нет?
И почему люди, приехавшие сюда немного раннее ее с той же российской стороны свои, а она чужак и не имеет отношения?
Почему те же казахстанцы, уехавшие недавно отсюда, говорят что они россияне, они же по твоему казахстанцы?
Или по сортам это как то все делится?
родом из Шанхая2022:
девочка мосвичка и родилась в РФ и РК пальцем не не ударила в спортивной карьере Рыбкиной.Нам самим похвастаться не чем какое производство или завод мы построили от начального и заключитель
девочка мосвичка и родилась в РФ и РК пальцем не не ударила в спортивной карьере Рыбкиной.Нам самим похвастаться не чем какое производство или завод мы построили от начального и заключитель
В чем проблемы?
Может сам пойдешь в теннис, или сам сделаешь какое либо производство?
Почему бы и нет?
И почему люди, приехавшие сюда немного раннее ее с той же российской стороны свои, а она чужак и не имеет отношения?
Почему те же казахстанцы, уехавшие недавно отсюда, говорят что они россияне, они же по твоему казахстанцы?
Или по сортам это как то все делится?
Re: Рыбакина досрочно вывела Казахстан на ЧМ по теннису
Отправлено: 17.04.23 - 18:21
Цитата:
Вообще то она уже собиралась заканчивать карьеру в 18 лет и если бы не РК, мир не узнал бы о такой теннисистке. Тарпищев отказал ей в деньгах сочтя её бесперспективной в отличие от той же Касаткиной. Надо быть в теме, а не рассуждать о том , о чём понятия не имеете
родом из Шанхая2022:
РК пальцем не не ударила в спортивной карьере Рыбкиной.
РК пальцем не не ударила в спортивной карьере Рыбкиной.
Вообще то она уже собиралась заканчивать карьеру в 18 лет и если бы не РК, мир не узнал бы о такой теннисистке. Тарпищев отказал ей в деньгах сочтя её бесперспективной в отличие от той же Касаткиной. Надо быть в теме, а не рассуждать о том , о чём понятия не имеете
Re: Рыбакина досрочно вывела Казахстан на ЧМ по теннису
Отправлено: 17.04.23 - 18:23
Кстати девочка москвичка уже гораздо больший патриот Казахстана, чем некоторые форумчане. пишущие здесь.
Re: Рыбакина досрочно вывела Казахстан на ЧМ по теннису
Отправлено: 17.04.23 - 20:40
.....я по сортам и деньгам в отличии от ваших комментарий не делю,я о корнях и воспитании.И слухи о Тарпищеве не собираю,по ходу вам приносят на блюдичках с золотой каёмочкой.Да многие Казахстанцы покинули страну,стали не востребовваны тут,хотя страна вложила огромные деньги и кого винить в этом самих себя.Малинький пример А студио,Владимир Легойда ученик 10 школы.В чём она проявила свой патриотизм интересно в деньгах это не патриотизм это благодарность за гражданство называем всё своими именами.
Рыбакина досрочно вывела Казахстан на ЧМ по теннису
Отправлено: 17.04.23 - 21:06
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