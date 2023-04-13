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≡ Когда все смотрят на руки фокусника, фокус происходит в другом месте
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46602
Когда все смотрят на руки фокусника, фокус происходит в другом месте
Отправлено: 13.04.23 - 10:42
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Жанаозен, снова и опять, что-то не то и снова не так. Когда-то 12 лет назад я поверил, что простые работники, собрались и реально хотели что-то изменить в своей жизни.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3097
Когда все смотрят на руки фокусника, фокус происходит в другом месте
Отправлено: 13.04.23 - 10:42
#1
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[Исправлено: Козлов я, 13.04.2023 - 10:43]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6024
Re: Когда все смотрят на руки фокусника, фокус происходит в...
Отправлено: 13.04.23 - 14:23
#2
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Никто никого не раскачивает. Там действительно всё очень плохо, поэтому народ сильно не довольны.
Как-то была идея в каждом городе сделать площадку для недовольных. Последние могут рвать на себе рубаху, с тем чтобы власть их слушала и принимала соответственно меры. Могли бы депутаты подсуетиться, послушать народ
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24824
Re: Когда все смотрят на руки фокусника, фокус происходит в...
Отправлено: 13.04.23 - 14:36
#3
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Цитата:
Складывается впечатление, что пока мы смотрим на Шоу-Жанаозен 3-я серия, всё интересное происходит в другом месте? 


Ну ты например, если власть что то не делает, просто напишешь комментарий в Нашу Газету.
Они привыкли действовать и надеяться только на себя, а не на комментарии в газете, для самих себя..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12184
Re: Когда все смотрят на руки фокусника, фокус происходит в...
Отправлено: 14.04.23 - 09:36
#4
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Цитата:
сайлау курманов:

Завязывай. Плохо работникам Нефтегаза? Да полстраны мечтают о таких зп как там.
Цитата:
111:

Вот Марик пока ты боишься придуманых сепаратистов и ждунов. Страну развалят совсем другие люди, под видом борьбы за цены, придут вот в этот момент шарлатаны :-(
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24824
Когда все смотрят на руки фокусника, фокус происходит в другом месте
Отправлено: 14.04.23 - 09:53
#5
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Цитата:
Vit:
Вот Марик пока ты боишься придуманых сепаратистов и ждунов. Страну

Не забываем, Украину развалили сепаратисты и ждуны.
Те, кто борется за свои права, не разваливают страны..
В той же Ойропе, давно были бы тысячи княжеств, если б разваливали все из за зарплаты, пенсии, мусора и тд..
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
243
Re: Когда все смотрят на руки фокусника, фокус происходит в...
Отправлено: 17.04.23 - 18:18
#6
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.....одна польская транспортная компания набрала водителей из бывших стран союза.Люди работали три месяца начальника платил исправно а затем стала не платить,они собрались 60 машин в Франкфурте на майне и забоставали чтоб начальника выплатила деньга.А начальника приехала на военной польской машине что запрещено немецким законом передвигатся на таком транспорте.И вместе с начальника приехали мордовороты и стали угрожать водителям,чтобы они поехали выгрузились и поехали в польшу и там выплатят деньга.Тут приехали телевизионщики и полицаи,немецкий профсоюз и дали пинка в одно место ентому начальника.во сляжу чем кончится ента история.Один грузин говорит взялся дом построить приехал деньга заработать,а теперече жену и детей кормить не чем.Марикджан нас ждут в ойеропе с распростёртыми обьятиями.
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