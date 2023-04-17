Re: Избиение посетителя ночного клуба охранником...

Отправлено: - 13:58

Был у меня один посетитель, напивался пока не свалится и так до вечера спал возле холодильной лари, пока однажды не увидел что он руками полез в ларь и е подворовывал окорочка. Конечно, гнев нашего охранника за этот поступок обрушился ему на голову ввиде нескольких шикарных заездов битой, он еле ноги унес. Потом посыпались жалобы его жены, что он людей перестал узнавать,затем суды, штрафы, выяснилось у него с детства тяга к воровству