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≡ Рыбакина досрочно вывела Казахстан на ЧМ по теннису
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46601
Рыбакина досрочно вывела Казахстан на ЧМ по теннису
Отправлено: 17.04.23 - 11:03
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Сборная Казахстана досрочно вышла в финальную часть чемпионата мира по теннису - Кубка Билли Джин Кинг. Это стало возможно благодаря победе Елены Рыбакиной над 19-й ракеткой мира Магдой Линетт.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1176
Re: Рыбакина досрочно вывела Казахстан на ЧМ по теннису
Отправлено: 17.04.23 - 11:03
#1
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Как всё фальшиво стало в этом мире.. Вроде бы и наша,а знаем почему вдруг она стала "нашей" эта коренная москвичка. Фальш,кругом фальш.. И радостно и грустно.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4172
Re: Рыбакина досрочно вывела Казахстан на ЧМ по теннису
Отправлено: 17.04.23 - 11:42
#2
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Цитата:
Сабыр:
Фальш,кругом фальш


Если бы только с Рыбакиной это. Кстати, ведёт себя она просто великолепно - все от неё в восторге.

Автомобили которые мы тут собираем - вроде как бы наши, но в то же время НЕ НАШИ, а китайские, корейские, российские.
Комбайны - которые мы то же якобы собираем, как бы наши, но они же БЕЛОРУССКИЕ.
Тракторы - которые тоже как бы нашей сборки, но они же тоже или белорусские или российские.

Единственное что НАШЕ - это воздух которые мы закачиваем и в шины и при этом надуваем этим же воздухом свои щёки - мол мы авто-сельхоз промышленная держава.

Да, и этикетка, на которой написано "Маде ин Казахстан", тоже вроде наша.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1860
Рыбакина досрочно вывела Казахстан на ЧМ по теннису
Отправлено: 17.04.23 - 11:43
#3
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А почему стала нашей? Почему фальш? Она перешла в возрасте 18 лет под флаг Казахстана, уже 5 лет выступает достойно под ним. Поддержала деньгами казахстанских маленьких девочек и мальчиков. Когда даёт интервью у неё всегда Казахстан на позитиве. Посмотрите последнее видео, где она подозвала казахского мальчика и держа его за руку вместе ждала выхода на корт. Уж я не знаю, почему всегда надо искать негатив. Разве не убеждают примеры Шведовой, Хрусталёвой, которые после окончания карьеры остались в Казахстане и строят уже послеспортивную жизнь здесь у нас. Уж во всяком случае лучше , чем воспитанник темиртаусского хоккея А.Сагадеев, который выступал за сборную Казахстана. а когда нашли у него ещё и российский паспорт, отказался от нашего паспорта и выступлений за сборную
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1860
Рыбакина досрочно вывела Казахстан на ЧМ по теннису
Отправлено: 17.04.23 - 11:46
#4
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Кстати таких благодарных девушек и среди коренных казахстанок ещё поискать. Когда передавала деньги для наших юноров сказала:Когда то меня поддержали. теперь моя очередь поддерживать молодых"
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р
* родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
239
Re: Рыбакина досрочно вывела Казахстан на ЧМ по теннису
Отправлено: 17.04.23 - 15:51
#5
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Цитата:
Сабыр:
Как всё фальшиво стало в этом мире.. Вроде бы и наша,а знаем почему вдруг она стала "нашей" эта коренная москвичка. Фальш,кругом фальш.. И радостно и грустно.


...у нас всё фальшь!!!!природные ресурсы наши но они не наши.Вместе с тем Алибаев обратил внимание на тот факт, что на всех подписанных Казахстаном в 90-е годы соглашениях о разделе продукции до сих пор стоит гриф "секретно". "К сожалению, никто из нас не видел все эти нефтяные контракты и СРП. Все они находятся за семью печатями. И на неоднократные просьбы, как гражданского общества, так и политиков и экспертов, показать их, власти отвечали категорическим отказом", - заметил экономист. Эта секретность, считает Айдар Алибаев, неоднократно позволяла работающим на территории Казахстана транснациональным корпорациям в рамках заключенных кабальных СРП значительно завышать стоимость своих затрат. "Если посмотреть на опыт Дубая, Кувейта или Саудовской Аравии, то там такие соглашения, в принципе, невозможны. У нас же это оказалось реальностью из-за тотальной коррумпированности режима Назарбаева, чиновники которого закрывали глаза и на огромные зарплаты иностранных работников, и на втридорога купленное оборудование", - заметил заместитель председателя ОСДП.
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