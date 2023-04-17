Отправлено: - 15:37

Victor Yang:

Как у них всё просто. Потом экологи набегут - ай-ай-ай - вода с нефтепродуктами уходит сразу в грунт! Нужна организованная канализация с водоочисткой, а в идеале - ещё и повторное применение воды.

Цитата:.....у нас многовекторная политика,хотим щоб було як у Уевропе будем орентироваться на уропейские стандарты.Там уже давно калЭса моют.