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≡ Закрыть движение машин со строек, если им не будут мыть колеса, приказал аким Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46601
Закрыть движение машин со строек, если им не будут мыть колеса, приказал аким Костаная
Отправлено: 17.04.23 - 15:18
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Сегодня, 17 апреля, аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ напомнил о своем мартовском поручении - установить на стройплощадках пункты мойки колес для технологического транспорта. Поручение не выполнили. Уже с завтрашнего дня аким обещает крутые меры.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15667
Re: Закрыть движение машин со строек, если им не будут мыть...
Отправлено: 17.04.23 - 15:18
#1
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Цитата:
Хотя там ничего сложного - гравийная или бетонированная площадка и вода

Источник:

Как у них всё просто. Потом экологи набегут - ай-ай-ай - вода с нефтепродуктами уходит сразу в грунт! Нужна организованная канализация с водоочисткой, а в идеале - ещё и повторное применение воды.
Профайл
р
* родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
239
Re: Закрыть движение машин со строек, если им не будут мыть...
Отправлено: 17.04.23 - 15:37
#2
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Цитата:
Victor Yang:
Как у них всё просто. Потом экологи набегут - ай-ай-ай - вода с нефтепродуктами уходит сразу в грунт! Нужна организованная канализация с водоочисткой, а в идеале - ещё и повторное применение воды.

.....у нас многовекторная политика,хотим щоб було як у Уевропе будем орентироваться на уропейские стандарты.Там уже давно калЭса моют.
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