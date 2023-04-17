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≡ Субсидии из госбюджета на сбор и транспортировку вторичного сырья возобновят в Казахстане - Минэкологии
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46601
Субсидии из госбюджета на сбор и транспортировку вторичного сырья возобновят в Казахстане - Минэкологии
Отправлено: 17.04.23 - 14:06
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Механизм поддержки предприятий по сбору, транспортировке и переработке вторичного сырья должен быть прозрачным и понятным, считает глава министерства Зульфия СУЛЕЙМЕНОВА.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6024
Re: Субсидии из госбюджета на сбор и транспортировку вторичного...
Отправлено: 17.04.23 - 14:06
#1
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На олх увидел несколько объявлении о востребовании работников для сортировки мусора, номера телефонов работодателей уж больно знакомы, ими оказались бывшие монополисты в лице ажара который со сломанными ребрами был их начальником
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