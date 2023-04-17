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≡ Избиение посетителя ночного клуба охранником прокомментировали в полиции Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46601
Избиение посетителя ночного клуба охранником прокомментировали в полиции Костаная
Отправлено: 17.04.23 - 13:58
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Зафиксирован конец потасовки: мужчина в черной одежде с силой прыгает на голову лежащего на земле человека. По словам читателя, нападавший - охранник клуба. Другой, также одетый в черное мужчина, затаскивает коллегу в заведение.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6024
Re: Избиение посетителя ночного клуба охранником...
Отправлено: 17.04.23 - 13:58
#1
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Был у меня один посетитель, напивался пока не свалится и так до вечера спал возле холодильной лари, пока однажды не увидел что он руками полез в ларь и е подворовывал окорочка. Конечно, гнев нашего охранника за этот поступок обрушился ему на голову ввиде нескольких шикарных заездов битой, он еле ноги унес. Потом посыпались жалобы его жены, что он людей перестал узнавать,затем суды, штрафы, выяснилось у него с детства тяга к воровству
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
239
Re: Избиение посетителя ночного клуба охранником...
Отправлено: 17.04.23 - 15:45
#2
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......логики нет причём окорочка,холодильник и пьяный вид.Охраннику никто не дал право избивать человека пьяный он или трезвый,даже лицензии нет на работу,под суд и срок.
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
262
Re: Избиение посетителя ночного клуба охранником...
Отправлено: 17.04.23 - 16:02
#3
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Кроме как ЗВЕРИНЕЦ большо слов не подберу! Потеряли всё человеческое, ЗВЕРЬЁ!
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