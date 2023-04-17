Прогноз на 5 дней
ясно+8°C
  • 768 мм рт.ст.
  • 23% влажность
  • СЗ, 9 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Матч "Ордабасы" и "Тобола" завершился разгромной победой
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46601
Матч "Ордабасы" и "Тобола" завершился разгромной победой
Отправлено: 17.04.23 - 09:57
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Ордабасы" одержал победу над "Тоболом" в матче шестого тура КПЛ-2023. Встреча в Шымкенте завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля. "Ордабасы" на 21-й минуте усилиями Асхата Тагыбергена открыл счет.
Читать новость

юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2957
Re: Матч "Ордабасы" и "Тобола" завершился...
Отправлено: 17.04.23 - 09:57
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
давно пора прекратить финансировать из бюджета эту игру в ногомяч.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1860
Re: Матч "Ордабасы" и "Тобола" завершился...
Отправлено: 17.04.23 - 11:51
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Владельца единственного частного футбольного клуба Боранбаева посадили. Теперь хотят забрать "Кайрат в бюджет Алматы. Зато у всех счастье , бывшего свата Дариги посадили. Хотя если читать в открытом доступе материалы дела, за такие дела как у него 100% бизнесменов страны посадить можно
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4172
Re: Матч "Ордабасы" и "Тобола" завершился...
Отправлено: 17.04.23 - 12:17
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
бывшего свата Дариги посадили.


Зато, если судить, по материалам СМИ, другого и при том как бы и якобы, будущего, назначили министром, в новом казахстане.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 57, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 57
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS