Отправлено: - 11:42

Сабыр:

Фальш,кругом фальш

Цитата:Если бы только с Рыбакиной это. Кстати, ведёт себя она просто великолепно - все от неё в восторге.Автомобили которые мы тут собираем - вроде как бы наши, но в то же время НЕ НАШИ, а китайские, корейские, российские.Комбайны - которые мы то же якобы собираем, как бы наши, но они же БЕЛОРУССКИЕ.Тракторы - которые тоже как бы нашей сборки, но они же тоже или белорусские или российские.Единственное что НАШЕ - это воздух которые мы закачиваем и в шины и при этом надуваем этим же воздухом свои щёки - мол мы авто-сельхоз промышленная держава.Да, и этикетка, на которой написано "Маде ин Казахстан", тоже вроде наша.