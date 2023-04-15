Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Благодатный огонь встретят на день позже в Костанае
Благодатный огонь встретят на день позже в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46598
Благодатный огонь встретят на день позже в Костанае
Отправлено: 15.04.23 - 10:29
В связи с тем, что борт из Иерусалима пребывает в Алматы, Благодатный огонь прибудет в Костанай на день позже, сообщили в информационном отделе Костанайской епархии. Остальное расписание Богослужений и освящения пасхальных куличей останется без изменений.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6022
Re: Благодатный огонь встретят на день позже в Костанае
Отправлено: 15.04.23 - 10:29
Не хотелось бы портить праздник верующим, но тут на просторах интернета наткнулся на очень интересное видео. Оказывается, вся эта суета с огнем,при этом давки и пересылка сего, ни что не более чем очень хорошо поставленный спектакль.
Священник заходит в глухую комнату, а там из ниоткуда ни возьмись пламя зажигает факел, очень красивое действо. Впрочем пусть люди радуются, в последнее время мало стало радости у людей...
Священник заходит в глухую комнату, а там из ниоткуда ни возьмись пламя зажигает факел, очень красивое действо. Впрочем пусть люди радуются, в последнее время мало стало радости у людей...
Благодатный огонь встретят на день позже в Костанае
Отправлено: 15.04.23 - 20:34
А разве можно сегодня подарки дарить?
В России уже начали..
-«Единая Россия» отправила военным иконы с Путиным В качестве подарков на Пасху военным отправили продукты, а также иконы с изображением Путина. На конверте надпись - «для молитвы».Диссидент
В России уже начали..
-«Единая Россия» отправила военным иконы с Путиным В качестве подарков на Пасху военным отправили продукты, а также иконы с изображением Путина. На конверте надпись - «для молитвы».Диссидент
Благодатный огонь встретят на день позже в Костанае
Отправлено: 15.04.23 - 20:36
Мы сегодня наделали куличей, сейчас красим яйки
Но раздаривать моя говорит запрещено, не по христиански это..
Или она не права?
Но раздаривать моя говорит запрещено, не по христиански это..
Или она не права?
Благодатный огонь встретят на день позже в Костанае
Отправлено: 15.04.23 - 20:55
Цитата:
ну что сказать...
111:
Но раздаривать моя говорит запрещено, не по христиански это..
Но раздаривать моя говорит запрещено, не по христиански это..
ну что сказать...
Благодатный огонь встретят на день позже в Костанае
Отправлено: 15.04.23 - 20:59
Цитата:
Не знаешь правил?
Раздаривать имею в виду сегодня.
[Исправлено: 111, 15.04.2023 - 21:00]
electro:
ну что сказать...
ну что сказать...
Не знаешь правил?
Раздаривать имею в виду сегодня.
[Исправлено: 111, 15.04.2023 - 21:00]
Благодатный огонь встретят на день позже в Костанае
Отправлено: 15.04.23 - 21:06
Давай-ка открой на форуме тему:
Религия и правила религиозных праздников.
Интересно будет, думаю...
Религия и правила религиозных праздников.
Интересно будет, думаю...
Благодатный огонь встретят на день позже в Костанае
Отправлено: 15.04.23 - 21:08
Комментарий удален модератором.
Благодатный огонь встретят на день позже в Костанае
Отправлено: 15.04.23 - 21:12
Комментарий удален модератором.
Благодатный огонь встретят на день позже в Костанае
Отправлено: 15.04.23 - 21:14
Комментарий удален модератором.
Благодатный огонь встретят на день позже в Костанае
Отправлено: 15.04.23 - 21:16
Оказывается самому младшему ребенку можно дать красное яйцо и произнести какие то слова.
Амирка слопал уже одно.
Моя слопала не крашенные тресканые
Амирка слопал уже одно.
Моя слопала не крашенные тресканые
Благодатный огонь встретят на день позже в Костанае
Отправлено: 15.04.23 - 21:18
Комментарий удален модератором.
Благодатный огонь встретят на день позже в Костанае
Отправлено: 15.04.23 - 21:20
Вот заговорные слова младшему.
-До тех пор, пока люди яйца красить будут
До той самой поры Святые наш дом не забудут
Ключ , замок, язык
Аминь, Аминь, Аминь!
-До тех пор, пока люди яйца красить будут
До той самой поры Святые наш дом не забудут
Ключ , замок, язык
Аминь, Аминь, Аминь!
Благодатный огонь встретят на день позже в Костанае
Отправлено: 15.04.23 - 21:23
И кто будет смеяться в страстную субботу, тот целый год будет плакать..
Мда уж..
Мда уж..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.18
- Сообщений:
- 623
Re: Благодатный огонь встретят на день позже в Костанае
Отправлено: 17.04.23 - 10:17
Цитата:
Аумэн
111:
Аминь
Аминь
Аумэн
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 23
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать