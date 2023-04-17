Re: Матч "Ордабасы" и "Тобола" завершился...

Отправлено: - 11:51

Владельца единственного частного футбольного клуба Боранбаева посадили. Теперь хотят забрать "Кайрат в бюджет Алматы. Зато у всех счастье , бывшего свата Дариги посадили. Хотя если читать в открытом доступе материалы дела, за такие дела как у него 100% бизнесменов страны посадить можно