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≡ Вечная жизнь 2.0
 
 
Страница 37 из 38«1...35363738»
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Куратор темы: maxsaf
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17589
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 08.04.23 - 07:14
#541
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Цитата:
таноми52:
Копия она и есть копия!

А ещё есть цифровое копирование, когда например мы музыку копируем с одного компьютера на другой, флешкой. Один раз с компа на флешку, второй раз с флешки на комп2. При этом музыкальные файлы будут совершенно идентичны, на 100% без потери качества. И так можно копировать туда-сюда бесконечное число раз, и получать каждый раз копии на 100% идентичные оригиналу. На случай сбоя придумали контрольную сумму, например MD5 чтобы каждый раз проверять идентичность. Очень надежная проверка. Так что копирование копированию рознь.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17589
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 08.04.23 - 07:25
#542
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Цитата:
таноми52:
Копия она и есть копия!

Идём дальше, ещё один простой пример с музыкой. У нас есть несжатый файл с музыкой прекрасного качества .wav . Мы его сжимаем в .mp3 320kbps. В итоге имеем в пять раз более "компактную" копию, на слух неотличимую от оригинала. Как такое возможно? Программа компрессии удалила информацию, которую мы и так не слышали, незначительную, потеря которой вообще незаметно повлияла на копию. Я веду к тому, что иногда, если копия не идентична оригиналу - потери слишком несущественные и вполне допустимые.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12184
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 08.04.23 - 09:12
#543
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Цитата:
maxsaf:
Смотрел фильм суррогаты? Брюс улис. Вот такой я хочу вариант. Сидишь дома на диване а суррогат за меня на работу ходит)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17589
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 08.04.23 - 12:36
#544
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Цитата:
Vit:
Сидишь дома на диване а суррогат за меня на работу ходит)

Такие на заводах работают, автомобили делают. Заменили людей, которые теперь на пособиях дома сидят) норм для тебя вариант? :lol:

[Исправлено: maxsaf, 08.04.2023 - 12:37]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12184
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 08.04.23 - 13:53
#545
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Цитата:
maxsaf:
Не ну вариант же. ? Тело дома , а суррогат двигается. Но как бы я его контролирую же . Давай там мути новые технологии . Зря хлеб не кушай)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17589
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 10.04.23 - 00:00
#546
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Цитата:
Kairat stayer: Кстати, великие россияне хотят В.В.Жириновского оживить в виртуальном пространстве, якобы станет нейросетью и продолжит давать прогнозы, отвечать на вопросы. Не знаю, данную новость освещали ли грамотеи из ветки не из мира сего, поподробнее ниже по ссылке. Здесь:


Вот будет прикольно, если на следующих президентских выборах в КЗ виртуальный Нурсултан Абишевич наберёт 97% виртуальных голосов 8-) :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17589
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 10.04.23 - 02:21
#547
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Искусственный интеллект произвел революцию в здравоохранении. Как и во многих европейских странах, в Португалии была введена технология предоставляющая пациентам эффективный способ диагностики, мониторинга и получения медицинской помощи.

ИА Красная Весна
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17589
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 10.04.23 - 20:19
#548
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В Венгрии будут использовать искусственный интеллект для определения депрессии

Forbes.kz
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17589
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 11.04.23 - 03:59
#549
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Физики разработали методику, которая с помощью искусственной нейросети оценивает прочность различных металлических сплавов с точностью до 98%.

тыц
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15666
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 11.04.23 - 08:06
#550
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Цитата:
maxsaf:
Физики разработали методику, которая с помощью искусственной нейросети оценивает прочность различных металлических сплавов с точностью до 98%.

Я уж было подумал что будут оценивать уже имеющиеся сплавы - как так - без испытаний? А оно вон оно что). Но по сути - это же математическое моделирование?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17589
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 11.04.23 - 09:39
#551
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Цитата:
Victor Yang:
Но по сути - это же математическое моделирование?

Типа того. Это больше похоже на почти точную угадайку, обученную на огромном количестве похожих примеров. Поэтому и математической точности добиться невозможно в принципе, но с допусками это и не нужно.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17589
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 11.04.23 - 22:31
#552
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Московские власти активно внедряют технологии искусственного интеллекта (ИИ) в столичную систему здравоохранения. Сейчас умный помощник есть в каждой взрослой поликлинике города. С начала 2023 года с его помощью поставили свыше одного миллиона предварительных диагнозов.

подробнее тут
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17589
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 14.04.23 - 06:11
#553
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Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс анонсировал возвращение роботов-собак на службу в полицию города. Об этом сообщает издание The Verge. Адамс заявил, что роботы в полиции помогут спасти жизни горожан. Городские власти приобрели двух робопсов Spot от Boston Dynamics на сумму 750 тысяч долларов (около 61 миллиона рублей). Согласно сообщению, роботы-собаки будут использоваться полицейскими только в случаях угрозы взрыва.

тыц
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24818
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 14.04.23 - 15:37
#554
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Цитата:
maxsaf:
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс анонсировал возвращение роботов-собак на службу в полицию города.

Таких что ли?
В России это модно..

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17589
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 16.04.23 - 23:32
#555
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Илон Маск зарегистрировал компанию X.AI, которая сосредоточится на искусственном интеллекте

тыц
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