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Картины Ансаган выполнены тушью и гуашью, они преимущественно черно-белые и изображают современные пороки человечества и в частности казахстанского общества. Часто на них встречаются надписи на казахском языке. Картины очень популярны не только в Казахстане, некоторые из них обрели мировую известность.