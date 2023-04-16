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≡ "Суровая правда жизни" - Выставка картин на социальные темы открылась в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46596
"Суровая правда жизни" - Выставка картин на социальные темы открылась в Костанае
Отправлено: 16.04.23 - 15:08
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Картины Ансаган выполнены тушью и гуашью, они преимущественно черно-белые и изображают современные пороки человечества и в частности казахстанского общества. Часто на них встречаются надписи на казахском языке. Картины очень популярны не только в Казахстане, некоторые из них обрели мировую известность.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24818
Re: "Суровая правда жизни" - Выставка картин на...
Отправлено: 16.04.23 - 15:08
#1
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Просто жизнь..
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